Společnost Primagra z Milína na Příbramsku, která podpořila soutěž Mladý zemědělec, poskytuje služby zemědělským podnikům, rodinným farmám a všem, kteří potřebují pro své podnikání spolehlivého partnera.

Ředitel společnosti Primagra Jiří Mašek | Foto: archiv PRIMAGRA

„Pracuji zde 40 let a nejsem výjimkou. Běžně u nás pracují lidé 20 a více let. I to je důkazem, že se jim u nás líbí, a my si jejich práce vážíme,“ říká ředitel společnosti Primagra Jiří Mašek.

Přibližte vaši společnost.

Jsme významným partnerem zemědělců, od nejmenších rodinných farem až po velké zemědělské podniky. Pomáháme jim dobře prodat jejich úrodu, nakoupit osivo a hnojiva na další setí, vyrábíme krmné směsi, a přitom všem jsme s nimi v úzkém kontaktu. Když se s nimi bavíme, shodujeme se na tom, že nám chybí lidé. Jak je těžké dostat mladé do zemědělství. Když jsme se dozvěděli o Mladém zemědělci, neváhali jsme. Věříme, že tento projekt pomůže dostat mladé do zemědělství i na venkov. Jde o velmi potřebný progresivní obor, který má smysl a budoucnost.

V jaké oblasti Primagra působí?

Naše služby nabízíme ve velké části Středočeského, Plzeňského a Karlovarského kraje. Naše skladovací kapacita se pohybuje okolo 380 tisíc tun komodit.

K vaší významné činnosti patří obchod s rostlinnými komoditami.

Zajišťujeme v podstatě vše od výroby, nákupu, přepravy, přes skladování, úpravy jakostních parametrů, čištění a sušení, až po následný prodej. Jde především o potravinářskou i krmnou pšenici a žito, ječmen včetně sladovnického, slunečnici, řepku a další komodity.

Nepřehlédnutelnou složkou činnosti je výroba biopaliv.

To máte pravdu. S výrobou biopaliv máme zkušenosti již více než dvacet let. Roční kapacita provozu v Milíně se pohybuje okolo 35 tisíc tun.

Vaší chloubou je FAME, že? Můžete to popsat pro běžného čtenáře?

FAME je zkratka pro methylester mastných kyselin, dříve obvykle nazývaný bionafta. Při zpracování vzniká významný vedlejší produkt glycerin, jenž je využitelný pro další průmyslové zpracování. Jako hlavní surovinu jsme používali rostlinný olej, především řepkový. V současné době ho však ve stále větší míře nahrazujeme použitým fritovacím olejem, čímž rozšiřujeme výrobu biopaliv „druhé generace“, tzn. Jen z odpadů. Námi vyráběné FAME má vysokou kvalitu. Testovali jsme ho i v našich dvou služebních vozidlech, do nichž jsme čtyři roky tankovali pouze FAME, ročně najela 60 tisíc až 70 tisíc kilometrů bez jediné poruchy.

Nechystáte se výrobu FAME rozšiřovat?

Loni jsme dokončili přestavbu naší technologie čistě na zpracování odpadů. Naše kapacita odpovídá současné velikosti trhu s touto surovinou. Biopaliva druhé generace jsou skvělým příkladem toho, jak se dokážeme chovat ekologicky, aniž by nás do toho někdo nutil. Já jsem obecně přesvědčený, že zemědělci mají odpovědné a ekologické chování ve své DNA. Pokud by se k půdě nechovali s respektem, neměli by za chvíli kde zasít. Na farmách se vždy hospodařilo s vědomím, že polnosti jednou dostane další generace. Udržitelnost hospodaření tedy byla samozřejmostí, a to i ta ekonomická. Na všechno, co děláte, si musíte vydělat. Tento samozřejmý požadavek bohužel u některé přicházející legislativy a regulatorních požadavků postrádám.

Zemědělci byli v posledním roce obviňováni, že si vydělali příliš…

Tak za loňský rok to určitě neplatí. Navíc zemědělci nejsou těmi, kdo určuje ceny komodit. Například cenu řepky určuje pařížská burza MATIF. Denně se mění podle pohybu na této burze. S těmito cenami musíme všichni pracovat.

Na co jste pyšný v rámci vaší společnosti?

Nejvíc pyšný jsem na své kolegy, z nichž většina u nás pracuje podstatnou část svého profesního života. A v neposlední řadě jsem velmi hrdý na již zmíněnou novou technologii esterifikace na zpracování odpadních olejů a na modernizaci výroby krmiv.

Budoucnost se odráží v mládí. Mají podle vás dnešní mladí zájem o studium na zemědělských školách a učilištích?

Nemají, až na výjimky. Nemá smysl si nic nalhávat, proto jsme se zapojili do Mladého zemědělce. Vedle toho děláme sami akce, kterými se snažíme mladé nalákat.

Na co je lze nalákat, aby se rozhodli směřovat své kroky do zemědělských oborů?

Ukazujeme jim, že zemědělství je perspektivní moderní obor, který má velkou budoucnost. My jsme navíc silná stabilní firma, která své lidi dobře odmění, postará se o ně, a pokud jsou dobří, mohou se vypracovat na velmi zajímavé pozice. Máme nejmodernější technologie, techniku – stejné stroje, jaké používáme, najdete ve firmách v nejvyspělejších zemích světa. Samozřejmostí jsou čisté příjemné prostory pro zaměstnance.

Z čeho máte největší vrásky na čele?

Mrzí mě, jak se lidé, kteří o zemědělství mnoho nevědí nebo nechápou jeho význam, o tomto oboru vyjadřují. Potravinová a surovinová soběstačnost a bezpečnost nejsou o zablokování trhu zahraniční konkurenci, jsou o tom, že ať se stane cokoliv, epidemie covidu, válka nebo klimatická katastrofa, budeme mít co jíst a nebudeme smutně hledět na prázdné regály. Proto bychom si měli vážit těch, kteří nám toto zajišťují. Navíc, pokud se nám nepodaří včas podchytit zájemce o práci v zemědělství, bude docházet k dalšímu vylidňování venkova.