„Naše ekonomika plíživě přešla z tržní ekonomiky do ekonomiky silně závislé na dotacích,“ varoval nedávno prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala. Na tom, že dotace mohou být pro české hospodářství přínosem, ale skýtají v sobě i řadu rizik, se shodli i účastníci veřejné diskuse pořádané Sekcí hospodářské politiky HK ČR.

„Hlavními pilíři tržní ekonomiky by měl být volný trh a konkurence motivující k inovacím. V diskusi mezi firmami a představiteli státu jsou ale stále častěji skloňovány pojmy jako dotace, kompenzace nebo podpora, a to jak na národní, tak evropské úrovni,“ upozornil viceprezident Hospodářské komory a předseda její Sekce hospodářské politiky Filip Dvořák s tím, že ačkoli dotacím je ze státního rozpočtu přiřazen značný objem finančních prostředků, neexistuje snadno dostupný a přehledný zdroj, z kterého by bylo možné zjistit, kam jsou tyto prostředky nasměrovány a zda jsou efektivně využívány.

„Každá koruna, kterou stát vydá, musí někde získat od současného nebo budoucího daňového poplatníka. Každé volání po dotacích je voláním po přerozdělování. Měli bychom uvažovat o systémové změně v dotacích, která spočívá v nahrazení mechanismy, které budou motivační. Současný systém trpí silným resortismem, kdy každý resort spravuje dotace odděleně, což vytváří neefektivitu a zmíněný problém špatné kontrolovatelnosti dotací,“ uvedl poslanec a člen Hospodářského výboru Vojtěch Munzar (ODS).

Velmi podobně situaci hodnotí i Munzarův kolega z Hospodářského výboru poslanec Roman Kubíček (ANO).

„Problémem současného systému dotací je absence či nevyužívání metodologie pro vyhodnocení přínosu dotací. Není zkoumáno, zda a případně jakou přidanou hodnotu pro ekonomiku dotace přinese. Smysluplné mohou být dotace veřejných služeb například předškolních nebo vzdělávacích zařízení. Pokud je ale dotován provoz jednotlivých firem, jde o narušení konkurence a zvýhodňování vybraných firem na úkor jiných,“ řekl.

Efektivní dotační systém

Podle poradce premiéra Petra Fialy, ekonoma Štěpána Křečka, je nutné si uvědomit, že když vezmeme peníze lidem, kteří si je vydělali a vědí nejlépe, jak s nimi naložit, a dáváme je na místa, kde by jinak nebyly, tak tím narušujeme efektivitu. Tohle je podle něj problém zejména u národních dotací, naopak evropské dotace mohou být přínosem.

„Bohužel jsme promarnili příležitost v tom, že jsme spoustu peněz vydali na nejrůznější měkké projekty. Naopak třeba Poláci mohutně investovali do výstavby infrastruktury,“ vysvětlil Křeček.

Bývalý ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček upozornil na fakt, že probíhá globální dotační závod, kdy finančně silné státy mohutně dotují celé sektory ekonomiky.

„V tomto závodě nejsme proti velmocím schopni zvítězit. Ekonomika s dobrým podnikatelským prostředím, dobrými institucemi by ale v delším horizontu měla být schopna i v takové konkurenci obstát,“ řekl Petříček.

Podle viceprezidenta Dvořáka je pro zvýšení efektivity celého dotačního systému nezbytné zajistit přehled o všech poskytovaných dotacích na jednom místě s důrazem na odůvodnění potřebnosti dotace a zejména jejího přínosu pro české hospodářství.

„Když se rozsvítí, bude větší pořádek. Je potřeba zkoumat, zda dotace má jednoznačný potenciál vytvořit přidanou hodnotu pro ekonomiku. To by mělo být podmínkou pro vypsání dotačního titulu,“ uzavřel diskusi Dvořák.