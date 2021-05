„Řada lidí se prokazuje testy ze zaměstnání, některé mé zákaznice jsou už očkované,“ vysvětlila Hanka Holubová. Podobně hovoří i Jakub Špička, majitel lounského barber shopu. „Že by si někdo dělal test jen kvůli ostříhání nebo oholení u nás, tak to minimálně. Většinou nám ukazují testy ze zaměstnání, někteří jsou už očkovaní,“ dodal.

Po několikaměsíčním uzavření provozoven mají oba hodně práce. „Nyní beru objednávky na začátek června. Je to ale také tím, že mám malé dítě, a jelikož v uplynulém týdnu byla zavřená školka, nemohla jsem se práci věnovat naplno. Byla jsem závislá na hlídání,“ vysvětlila Holubová. Počet zákaznic jí také snižují hygienická opatření, za kterých mohou kadeřnictví fungovat.

Běžně pracuje žatecká kadeřnice na dvou zákaznicích ve stejné době, teď může mít v salonu zákaznici pouze jednu. Že by si ženy po dobu uzavření salonů „dělaly“ vlasy samy doma, s tím se setkala jen ojediněle. Raději si prý nechávaly vlasy delší s tím, že po uvolnění opatření zaskočí ke kadeřníkovi.

Kadeřnictví hlásí plno

Svůj vlastní salon si Hanka Holubová otevřela po letech praxe loni počátkem března. Za pár dní ho musela kvůli covidovým opatřením zavřít, pandemie její podnikání výrazně ovlivnila. „Neměla jsem šanci si vytvořit nějaké úspory. Splácím úvěr, který jsem si na vybavení kadeřnictví vzala,“ popsala. Věří proto, že další uzavírka kadeřnictví nepřijde a že se bude moci naplno věnovat práci, která je zároveň jejím koníčkem.

Jakub Špička se věnuje tomuto oboru od svých 15 let. V roce 2017 si v rodných Lounech otevřel luxusní holičství a kadeřnictví pro pány. Také on nemá o zákazníky nouzi. „Byli jsme zavřeni půl roku, naštěstí se zdá, že jsme o zákazníky nepřišli. Máme plno na dva týdny dopředu. Že by se někdo z pánů stříhal sám doma, tak to minimálně. Většina čekala, až budeme moci otevřít,“ popsal Špička.