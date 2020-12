Majitelka provozovny Pavla Markovská uvádí, že po více než měsíci, kdy kadeřnictví byla kvůli nařízení vlády zavřená, je o kadeřnictví obrovský zájem.

„Klienti ale volají průběžně. Vždycky přišla taková vlna telefonátů, kdy to vypadalo, že už možná otevřeme, pak to vláda posunula, takže jsme to taky odsunuly, teď to vypadalo podle toho programu PES, že to bude od pondělí, no a v neděli jsme se zase dozvěděly, že ne, takže další vlna telefonátů,“ popisuje situaci Pavla Markovská a dodává, že zákazníky stále přeobjednávají a budou pracovat i o sobotách a nedělích.

Vláda se na nás docela vykašlala

Ve studiu jsou dohromady čtyři kadeřnice. „Tentokrát to sice bylo na kratší dobu než na jaře, ale vláda se na nás docela vykašlala. Přitom platíme nájmy, energie a další věci. To nemluvím o nákladech na domácnost. Naštěstí máme hodného pronajímatele, který nám aspoň odpustil nájem, to nám fakt pomohlo. Ale i tak, když jsme poplatily všechno, co jsme měly, tak nám nezbylo skoro nic. Naopak jsme musely sahat do úspor,“ pokračuje.

Od čtvrtka 3. listopadu se kadeřnictví znovu otevřou. Pavla Markovská je ráda, že při práci nebudou muset mít ochranný štít a postačí, když kadeřnice i zákaznice či zákazníci budou mít roušku.

„A budeme muset mít rozestupy dva metry. U nás je to kadeřnictví docela velké, takže budeme dělat dvě na dopolední směně a dvě odpoledne. Takže budeme chtít i po klientech, aby chodili po jednom a na smluvený čas. Určitě je lepší se objednat, pár volných míst ještě je. Myslím si, že ten, kdo přijde přímo z ulice bude mít smůlu,“ upozorňuje Pavla Markovská.