Karu, která spadla kvůli dluhům ve výši 277 milionů korun do insolvence, vysvobodil bývalý majitel, trutnovský podnikatel Zdeněk Rinth ve spojení s investiční skupinou Natland. Rinthovi bylo letos koncem března sedmdesát. Do Kary nastoupil v říjnu 1973, kdy to byl státní podnik. Před třemi lety firmu prodal Michalu Mičkovi z investiční skupiny C2H. Teď je zpět.

"Vstoupil jsem do hry proto, že jsem považoval za nezbytné zachránit Karu, aby nezkrachovala. Jsem aktivní člověk, nevydržel jsem se jen na to dívat a nadávat," vysvětluje Zdeněk Rinth důvody, proč se pustil do boje uchránit Karu před zánikem. "Jsem skálopevně přesvědčený, že to je reálné. Jinak bych něco takového nedělal. Bude to velmi náročné po všech stránkách, to je naprosto jasné. Ale pokud by to bylo jednoduché, tak to umí každý. To by nebylo nic pro mě," dodává.

Na pondělní schůzi věřitelů u krajského soudu se stal Zdeněk Rinth předsedou představenstva, v úterý ráno poprvé zamířil do trutnovské fabriky v Bohuslavicích, ve středu jel podepisovat smlouvy s obchodními centry, z nichž zadlužená Kara dostala výpověď. Ještě ve středu začala Kara zavážet do prvních prodejen v Praze tisíce kusů zboží, ve čtvrtek v nich pustí proud, den na to internet a v pátek a sobotu už chce na většině z 25 míst prodávat.

"Podařilo se mi domluvit se všemi obchodními centry, kde chceme mít dál prodejny, na nových smlouvách. V pátek odpoledne už chceme prodávat. Scénář je to bláznivý, to uznávám," přiznává Rinth.

Insolvenční návrh

Ten Karu přesně před třemi lety prodal vlastníkovi značky Pietro Filipi Michalu Mičkovi z investiční skupiny C2H. Insolvenční návrh na sebe podala Kara letos začátkem února. Uvedla, že její hospodaření negativně zasáhla omezení a mimořádná opatření vlády v souvislosti s šířením koronaviru. Věřitelé firmy na pondělním jednání schválili řešení úpadku reorganizací firmy. Novými vlastníky mají být investiční skupina Natland a Zdeněk Rinth. Natland s Rinthem musí do 120 dnů vypracovat reorganizační plán, který předloží soudu a věřitelům.

"Kara je v extrémně složité situaci. Bez peněz, s rozvrácenou organizací, personálně oslabená," charakterizuje Rinth aktuální situaci a přibližuje nejbližší kroky. "Poskytnu Kaře půjčku v řádu desítek milionů korun, aby vůbec mohla fungovat. Už jsem povolal tým mých bývalých kolegyň, které odešly do jiného zaměstnání nebo důchodu, ale dnes už tvrdě a pilně pracují. Správně to komentovala jedna moje kolegyně, která řekla: Jsme povoláváni do služby. Plně to vystihuje současnou situaci. Můj starý tým je tak zpátky. Sám bych totiž nezmohl nic. Bez spolupracovníků nejsem nic," zdůrazňuje.

Ve firmě se usilovně pracuje na co nejrychlejším otevření prodejen. To považuje Rinth za nejdůležitější. "Prodejny byly zavřené pět měsíců, bez proudu, internetu, prodavaček. První prodejny chci otevřít v pátek a sobotu. Přitom takřka ve všech obchodních centrech měla Kara výpověď," popisuje situaci staronový ředitel.

Plánuje, že Kara bude mít místo dosavadních 33 prodejen 25. "Ne všude otevřeme v pátek nebo sobotu, ale doufám, že většinu opravdu otevřeme. Půjde o ty prodejny, v nichž to bude technicky možné. Z velkých měst nebudeme zatím otvírat pouze v Ostravě, kde budeme prodejnu rovnou rekonstruovat. Některé prodejny dostaly nevratně výpověď, některé nebudeme chtít znovu otevřít," objasňuje.

Kožené oděvy i galanterie

Kara se zaměřuje na kožené oděvy a koženou galanterii. Prodávat bude nadále kožené bundy, kabelky, pánské tašky, peněženky. Sortiment zůstane podle Rintha stejný. "Kara je specializovaná firma a také zůstane. Značka je ale dost pošramocená. Slibuji, že znovu předvedeme, že Kara je dobrá, slušná firma, kam se vyplatí zajít podívat. Chci vrátit Karu tam, kde byla, aby měla punc prémiové značky, která se chová velmi seriózně a bude vždy na trhu," říká.

"Bude to vyžadovat hodně práce všech lidí ve firmě a peněz. Ale vím, že na lidi ve firmě se můžu velmi spolehnout, bez nich bych do toho nikdy nešel," dodává.

V procesu záchrany značky Kara je podle Rintha klíčová spolupráce s investiční společností Natland. "Toto spojení je pro mě zásadní. Bez Natlandu, jeho odborníků a právníků, bych tuto záležitost nebyl schopen zvládnout. Jsem rád, že jsem se s nimi spojil," připomíná.

Do 120 dnů musí Rinth s investiční společností Natland vypracovat plán reorganizace firmy. "V pondělí rozhodl insolvenční soud, že můžu s Natlandem připravovat reorganizaci firmy. Karu řídí věřitelský výbor. My předložíme reorganizační plán, který začínáme vypracovávat. Věřitelé a soud rozhodnou o tom, jestli bude bude přijat," konstatuje Zdeněk Rinth.

Natland a Rinth disponují za Karou pohledávkou 167 milionů a mají ji ze dvou třetin zajištěnou majetkem Kary. Původně tuto pohledávku za Karou měla Česká spořitelna. Pohledávky nezajištěných věřitelů by měly být uspokojeny z provozního zisku Kary, prodeje nepotřebného majetku Kary nebo z úvěru.