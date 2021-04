„Bydlel s rodiči ve Žďárské ulici,“ poznamenal novoměstský patriot Jaromír Černý.

Jméno Radovana Vítka není v Novém Městě na Moravě neznámé. „Jeho maminka má pořád dům ve Žďárské ulici. Hned u potoka. A on vybudoval na Blatinách velmi pěkný, velký penzion,“ potvrdil novoměstský starosta Michal Šmarda.

Další články k úmrtí Petra Kellnera najdete ZDE

Nejbohatším Čechem by se stal Radovan Vítek se jměním ve výši šestaosmdesát miliard korun ovšem pouze v případě, že by Kellnerův majetek nezůstal v celku. „Pokud by se nyní Kellnerův majetek vypořádal bez dědické smlouvy či závěti, v rámci dědictví by se rovným dílem dělil mezi pět osob: podnikatelovy čtyři děti a manželku. Vyjdeme-li čísel uvedených v časopise Forbes platných pro rok 2020, připadlo by každému z dědiců necelých devětapadesát miliard korun,“ potvrdil ekonom Lukáš Kovanda.

Po rozdělení majetku by se tak Kellnerovi dědici dělili o páté místo. „Nejbohatším Čechem by se stal Radovan Vítek. Kromě Vítka a Daniela Křetínského s osmasedmdesáti miliardami korun majetku by se před nimi umístil ještě Andrej Babiš a Karel Komárek,“ dodal Lukáš Kovanda.