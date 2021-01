„Sigma, to je pro mě srdcová záležitost. Už od malička,“ řekl Hulman.

Jak se přihodilo, že začal podnikat? „Táta byl vždycky podnikatel, má obchod s obuví. Ani jsem nemohl jít jinou cestou. Navíc, abych se přiznal, obyčejný zaměstnanecký poměr mi moc nevoněl. Skýtá málo možností se realizovat, rozvíjet nápady,“ řekl Hulman.

Vybral si gastronomii, což není zrovna nejjednodušší obor, ve kterém by nebylo tolik konkurence a bylo nějak lehké prorazit a udělat si rychle dobré jméno.

„Začalo to tím, že jsem šel na vysokou školu. Tam jsem byl donucený vařit si sám. A zjistil jsem, že mě to baví,“ řekl Hulman a pokračoval: „Když tě něco baví, tak je nejjednodušší se tím živit. Pokud je vám to, co vás baví, zároveň živobytím, tak je to ideální stav. Zábavu pak máte v práci. Myslím, že tak by to mělo být.“

Ideální jídlo do ruky

Věnuje se burgerům, což sice není úplně tradiční tuzemský pokrm, ale v posledních dekádách o to populárnější.

„Je důležité si najít něco, co vás baví, co vydělává, a něco, co vás může i naplňovat. Dělat ty nejlepší hambáče z nejlepších surovin je pro mě asi ta nejlepší cesta. Navíc hamburgery jsou trendy. Baví mě to, mám to nejraději. Podle mě to je ideální jídlo do ruky. Chci dělat street food a ten je hlavně o hambáčích,“ vyznal se Dušan Hulman.

K vlastnímu podniku se ale dostal postupnou cestou, nepřišlo to jen tak ze dne na den.

Kvalitu dělají suroviny

„Napřed jsem pracoval v restauraci jako pomocná síla, pak se postupně posouval. A po čase jsem začal s kioskem u nákelské pískovny. Potom jsem si koupil food truck a loni jsme otevřeli bistro na náměstí Národních hrdinů. Nečekaně mi pomohla jarní karanténa, to jsme měli pro rozvoz hodně objednávek, některé dny jsme museli vyhlásit stop stav na objednávky, protože kapacita kuchyně byla vyčerpaná. Takže do podvědomí zákazníků jsme se dostali, teď si to nesmíme pokazit a musíme lidem dávat pořád špičkovou kvalitu,“ vysvětlil.

Takové kvality by ale nebylo bez špičkových surovin.

„Samozřejmě. To je nejzákladnější a úplně nejjednodušší pravidlo – dělat všechno kvalitně. Pokud to takto budeš dělat, tak se to časem musí chytnout. Ale někdy je těžké najít dodavatele, aby byla kvalita stejná po celý rok. Naštěstí třeba Petr Zahradníček z Olomouce dělá fantastické mikro greeny, které dáváme do salátů,“ řekl Hulman, který si recepty vyvíjí sám.

„Jsem pragmatik, nedělá mi problém vyzkoušet jednu věc tisíckrát, než bude vypadat a chutnat tak, jak chci. Něco mě napadne a pak to zkouším. Ale je pravda, že čím déle se tomu věnuju, tak tím méně pokusů k tomu potřebuju. Všechno je to z mé hlavy, přijde inspirace a už se tvoří,“ podotkl.