Při znovuoživení slovenské minerální vody Kláštorná Kalcia vsadila společnost právě na lahve z recyklovaného plastu (rPET), které jsou šetrné k životnímu prostředí.

Materiál rPET pochází z vytříděných PET lahví, které se nařežou, umyjí a vytvoří se z nich granulát, z nějž je možné vyrobit nové produkty. Při zvýšených bezpečnostních standardech lze granulát znovu využít i na obaly nápojů.

„Kláštorná Kalcia je výjimečná obsahem vápníku a hořčíku v poměru čtyři ku jedné. Když sme ji uváděli na trh, chtěli jsme, aby zaujala nejen svou chutí, designem lahve, ale i typem použitého materiálu na výrobu obalu. Stejně tak jako jsme vdechli nový život minerální vodě Kláštorné Kalcia, která se čtyři roky nevyráběla, rozhodli jsme se dát nový život i materiálu, ze kterého už jednou PET lahve byly vyrobeny,“ říká Pavol Chalupka, marketingový ředitel společnosti Kofola ČeskoSlovensko, a doplňuje: „Po prvním roce obnovené výroby Kláštorné Kalcia jsme v Česku i na Slovensku přešli na výrobu lahve na stoprocentní rPET.“

Význam rPETu ve vztahu k životnímu prostředí potvrzuje Lukáš Václavík, materiálový specialista Institutu cirkulární ekonomiky.

„Využití stoprocentní rPET pro balení vod je dobrým krokem, který zvýší poptávku po kvalitně recyklovaném PET. Tato surovina bude maximálně využita bez ztráty hodnoty,“ potvrdil Václavík.

VÝROBA, KTERÁ ŠETŘÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

To je důležité i ke splnění cílů Evropského parlamentu. Podle něj by za pět let měla každá nová PET láhev obsahovat v průměru alespoň 25 procent recyklátu.