Je logické, že se klientela v karlovarských hotelích změnila. V jiných turisticky atraktivních místech Karlovarska se dál snaží lákat české návštěvníky. Na Božím Daru i v Bečově nad Teplou to ale není žádná sláva.

„Naše klientela je úplně jiná než před třemi roky. A nejezdí ani na dlouhodobé pobyty, jak bylo zvykem. Máme teď pár Rusů žijících v Německu a hlavně Němce. Objevili nás ale i Francouzi, měli jsme pár Poláků. Nezměnila se ovšem jen skladba, ale i celá struktura. Je vidět, že lidé šetří,“ říká ředitel karlovarského hotelu Ambassador Jan Žďárek a pokračuje: „Místo dvou až tří týdnů u nás turisté pobudou jen čtyři až pět dnů nebo jezdí na wellness pobyty. To je pro nás nákladnější než pobyty na více nocí, protože z toho pramení častější úklid. Lidé už k nám nelítají, ale jde o turisty, kteří sednou do auta, a mají tak jistotu, že mohou kdykoliv odjet. Je to pro ně i levnější. Výrazně poklesly i doplňkové služby.“

Hotely i restaurace mají problém: Chybějí jim kuchaři i číšníci

Ambassador proto hledá zákazníky i na dalších trzích – v Rakousku – a snaží se vzbudit větší zájem u české klientely. „Chceme co nejvíce zákazníkům vyhovět,“ poznamenává ředitel Ambassadoru.

Hotel šel s cenami nahoru, podle Žďárka bylo zdražení o 20 procent, a to nejen za ubytování, ale i v restauraci. „Nepotýkáme se jen s nárůstem cen energií, ale nahoru šly i mzdové náklady. Pokud se zvedaly platy sestřičkám v nemocnici, tak i my jsme museli našim sestřičkám přidat, abychom byli konkurenceschopní,“ dodává Žďárek.

S cenami si pohrávají například i v božídarském penzionu Svatý Hubert. Nejdříve zdražili, ale pak museli s cenami dolů. „Na červen a červenec jsem musel zlevnit. Lidé zkrátka nevolají,“ komentuje situaci provozní Lukáš Vávra.

Hotely a penziony na Budějovicku mírně zdražily. Někde už mají skoro plno

Pod penzion spadá několik domů, které mají celkovou kapacitu 30 pokojů. „Z nich se nám podařilo o posledním dubnovém víkendu obsadit tři. A na víkend, kdy se pálí čarodějnice, jsme neměli zamluvený ani jeden pokoj, tak jsme na víkend zavřeli. Byli jsme přitom navyklí, že v tomto období k nám jezdili hodně senioři,“ vysvětluje provozní penzionu, kde pobytový balíček před krizí stál 2 500 korun, nyní ho turisté pořídí za 2 900.

Už tak složitou situaci v turistickém ruchu komplikuje v Bečově navíc fakt, že kvůli rekonstrukci bude letos zdejší zámek zavřený. V provozu zůstává hrad s novou expozicí relikviáře sv. Maura, takže lidé mají přesto důvod do Bečova zavítat.

„Není to jednoduché a doufáme, že až začne hlavní návštěvnická sezona, turistů bude více. Takto jsme o posledním dubnovém víkendu obsadili pouze jeden pokoj,“ stýská si majitel penzionu U Zámku Jindřich Korbelář, který se potýká nyní i s velkou obměnou personálu. Během covidu totiž mnoho zaměstnanců na pohostinství jako na nejistý druh obživy zanevřelo. Je tak velký nedostatek kuchařů. U Zámku na rozdíl od konkurence zdražili jen o 10 %, aby si udrželi zákazníky, kterými jsou hlavně Češi.