Proč mu vedení Alfa pasáže nájemní smlouvu neprodloužilo, podle jeho slov sám neví. „Neřekli mi proč, ve smlouvě není napsané, že by to museli zdůvodňovat,“ řekl Ženíšek. Vybavení, které v obchodě v současnosti má, bude muset vyklidit. „Nástupce jsem hledal, hlásila se dokonce fůra lidí. Ale pak si to rozmysleli, protože si to spočítali a zjistili, že nevydělají tolik, kolik by chtěli,“ vysvětlil Ženíšek.

Vedení Alfa pasáže na svém webu zveřejnilo prohlášení, ve kterém svůj postoj vysvětluje. Podle jejich slov knihkupec neplatil nájemné pravidelně, a to i přesto, že se jeho cena za celých osmnáct let, kdy knihkupectví v pasáží sídlí, nezvýšila.

„Díky vstřícnému přístupu majitele pasáže měl v minulosti pan Ženíšek i přes vysoké dluhy na nájemném možnost zůstat a i nadále podnikat v prostoru, aniž by mu ze strany pronajímatele byl vyčíslen jakýkoliv úrok z prodlení,“ oznámilo vedení pasáže.

Prodlevy v placení nájmu knihkupec přiznává. „Na knížkách se nedá vydělat. Když to jde hodně dobře, tak je to šul nul. Není to tak, že bych nevěděl co z penězi a jen tak z plezíru neplatil nájem,“ reagoval Ženíšek. Zmiňuje taky problémy s opakovaným vytopením obchodu, ke kterému nedošlo jeho vinou. Další komplikací v jeho podnikání bylo, když mu před více než dvěma lety dvojice lupičů ukradla platební kartu, ze které vybrali téměř sto padesát tisíc korun.

Pomohli lidé

Vedení Alfa pasáže podle svých slov už nic nedluží. S ekonomickou situací mu pomáhají také lidé, kteří v reakci na Ženíškovu výzvu posílají na jeho účet peníze. „Lidé mě podpořili. Jde o zhruba třicet tisíc korun,“ sdělil Ženíšek. Dodal, že mu dary pomohly se zaplacením nájmu, nějaké dluhy mu ale stejně zůstanou.

Lidé přicházejí Michala Ženíška podpořit také do jeho knihkupectví. Někteří kupují knihy, jiní se s ním především loučí. Co bude dělat od února, sám neví. „Ani si to neumím představit. Je mi sedmdesát let a tělo už mi tolik neslouží. Trochu se toho děsím,“ přiznal Ženíšek.

Knihkupectví Michala Ženíška se nachází ve funkcionalistické pasáži Alfa od roku 2004. Příchozí tam jako doprovod slyší operu. Začínal však jako stánkař v Květinářské ulici naproti divadlu Reduta. Ženíšek také nebyl vždy knihkupcem, původní profesí je filmař. Rok dokonce dělal u Cimrmanů. Založení knihkupectví tak byla do jisté míry náhoda.

„Jednou jsem šel kolem Barviče a Novotného (tehdy součást Národního podniku Kniha, pozn. red.). Bylo to hned po revoluci. Ráno kolem osmé tam stála fronta lidí a ve frontě byl herec František Derfler. Ptám se ho, na co tu čeká a on mi povídá, že přivezou knížky z Toronta, z nakladatelství Sixty-Eight Publishers, které vycházely jenom v zahraničí, a že by bylo dobré, kdyby něco podobného bylo také v Brně. Jel jsem potom do Vídně natáčet k českému knihkupci Petru Pastrňákovi. Byl tam i Ivan Medek z Hlasu Ameriky, Pavel Kohout nebo Stanislav Komárek z Karlovy univerzity. Slovo dalo slovo, a tak jsem ho založil,“ popsal již dříve Ženíšek.

Kdo prostor po služebně nejstarším českém knihkupci v Alfa pasáži převezme a co v něm bude provozovat, zatím vedení pasáže nezveřejnilo.