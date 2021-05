„Panu Schwarzenbergovi se líbilo, jakým způsobem u nás hospodaříme, líbila se mu naše filosofie pěstování vinné révy. Velmi mu záleželo na tom, aby vinařství pokračovalo ve své tradici a bylo zachováno pro další generace,“ uvedl generální ředitel Vinných sklepů Kutná Hora Lukáš Rudolfský.

Ten vnímá vstup slavného knížete do rodinného podniku jako velký závazek. „Je to pro nás na jedné straně obrovská prestiž, na straně druhé ale také velký závazek, protože teď neseme na bedrech jméno Schwarzenberg. Vnímáme to ale jako znamení, že cesta, kterou jsme si vybrali, je dobrá a má smysl,“ dodal Rudolfský.

Karel Schwarzenberg, který je známým milovníkem vína, bude mít v kutnohorském vinařství padesátiprocentní podíl. „Ve vinařství se nechystám dělat žádné převratné změny. Směr hospodaření je nastaven dobře. Chci však podpořit další výsadbu vinohradů a pomoct ke zkvalitnění technologie a strojového vybavení podniku. V dlouhodobém horizontu se budeme více soustředit na soběstačnost a ucelenost hospodaření statku,“ prohlásil Karel Schwarzenberg.

Vztah knížete k vínu z Vinných sklepů Kutná Hora začal vznikat už v roce 2019, kdy se osobně v klášteře sv. Voršily, kde vinařství sídlí, účastnil, kupážování speciálních lahví Cuveé Samet určených pro připomínku výročí Sametové revoluce. Už tehdy pronesl, jak mile je překvapen vysokou úrovní kutnohorských červených vín.

Vinné sklepy Kutná Hora navazují na dlouholetou tradici pěstování vína na Kutnohorsku, jehož první zmínka je v Kosmově kronice z roku 1101. Jsou jediným vinařstvím v České republice a na Slovensku, které vlastní prestižní známku pro biodynamické zemědělství - Demeter. Veškeré procesy při vzniku vín jsou v souladu s přírodou. Vína zpracovávají šetrně, bez zbytečných konzervantů tak, aby vás druhý den nebolela hlava.

Podnik hospodaří v Kutné Hoře na více než 40 hektarech vinic a jejich vína jsou vyhledávána pro svou vysokou kvalitu.

Vína z Kutné Hory si oblíbila šlechta

Karel Schwarzenberg prozradil, že vína z Kutné Hory si velice oblíbil nejen on, ale i jeho přátelé v Rakousku, Německu či Švýcarsku. Specialitou, na které se podílel při výrobě, je právě zmiňované Cuvée Samet. Plné červené víno, které zrálo v sudech po dobu dvou let. Oblíbená jsou prý mezi jeho přáteli ale také bílá vína, která vynikají svou lehkostí a elegancí z odrůd Ryzlink rýnský nebo Cabernet blanc.