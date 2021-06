O zájmu společnosti informovala sokolovská radnice. „Na radnici se výrobci bicyklů setkali s představiteli města, aby s nimi o případných investičních možnostech debatovali,“ potvrdil Deníku mluvčí radnice Vladimír Meluzín. „Zástupci společnosti informovali starostku a místostarosty o současné situaci ve výrobě jízdních kol a rostoucí celosvětové poptávce. Od vedení města se pro změnu dozvěděli, jak jim Sokolov může případně pomoci v jejich záměrech,“ přibližuje detaily schůzky mluvčí radnice.

Pro oblast západních Čech hraje roli i to, že se nenachází příliš daleko od sídla celé firmy. To stojí v bavorském městě Waldershof u Markredwitzu, necelých šedesát kilometrů od Sokolova. Podle Meluzína se ale jednalo především o zdvořilostní schůzku a další postup mezi firmou a městem je spíše formální, než obchodní. „Vize firmy na nový závod má velké požadavky na prostor, který město nemá,“ říká Meluzín.

Město jim ukázalo prostor po bývalém železničním depu, kde jsou plánovaná parkoviště pro osobní auta i autobusy a v další etapě tam chce město připravit pozemky pro možné výrobní haly. Další možností by mohla být plocha podél silnice vedoucí do Citic, kde je ale nutné udělat zasíťování a další práce.

To by ale trvalo delší čas a firma spěchá. Starostka Sokolova Renata Oulehlová proto vyjednala schůzku mezi firmou a zástupci Sokolovské uhelné. Společnost kolem města vlastní velké množství rozlehlých pozemků. Výsledek jednání zatím známý není. Bavorská mateřská základna společnosti například zabírá prostor pěti a půl hektaru.

Ohlasy jsou pozitivní

Případné umístění továrny na výrobu kol do západních Čech je alespoň podle ohlasů na sociálních sítích kvitováno. „Je potřeba pracovních míst a rozvoje průmyslu. Pokud je to taková firma, která nevyrábí nic, co by znečišťovala okolí jako jsou pneumatiky, tak proč ne,“ myslí si Sokolovan Marek Hanzlík.

Podle všeho by podnik mohl zaměstnat až stovky pracovníků. Lidé taky začali spekulovat, že pokud si firma vybere pozemek v západních Čechách, mohlo by to být v průmyslovém areálu, pro který město Cheb shání investora. Starosta Antonín Jalovec ale Deníku tuto informaci nepotvrdil. „K žádné schůzce mezi chebskou radnicí a společností Cube nedošlo,“ uvedl Jalovec.

Společnost Cube založil v roce 1993 Marcus Puerner a během několika let se stala v řadě států Evropy lídrem trhu s horskými koly a nakonec i světovým prodejcem. Později rozšířila svoje portfolio o crossová, trekkingová, silniční a další speciální kola, včetně těch elektro. Značka vyrábí i cyklistické oblečení a další doplňky.

V případě, že by se společnost rozhodla v České republice závod otevřít, přidá se k několika tuzemských výrobců. Elektrokola například vyrábí domácí značky Apache Bicycles, Author, 4Ever nebo společnosti Crussis, Leader Fox nebo Lectron.