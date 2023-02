Vodíkové kolo je součástí komplexního programu vodíkového města budoucnosti. „Cílem je dotáhnout to do fáze výroby, ideálně v Ostravě, abychom se mohli ve vodíkovém městě ekologicky pohybovat,“ řekl Maršálek.

Jde podle něj vlastně o elektrokolo obohacené o energii vodíku. Primární pohon elektromotoru zajišťuje vodíkový palivový článek. Z přebytečné energie z vodíkového procesu se dobíjí druhý, menší zdroj, takzvaná rezervní baterie, na kterou může kolo ujet bez použití vodíku až 70 kilometrů. Baterie se dobíjí za jízdy, ale je možné ji dobít i ze zásuvky. Kolo váží přes 30 kilogramů, více než běžná elektrokola.

V Evropě podle Maršálka vzniklo už několik vodíkových kol, například v Nizozemsku, ve Francii nebo Německu, a některá jsou už ve fázi sériové výroby. České kolo by mohlo stát okolo 200 tisíc korun. „Když jsme se dívali na ostatní kola, která stojí dnes 10 tisíc eur (skoro 240 tisíc korun) a více, tak si myslím, že se určitě dokážeme dostat na nižší cenu,“ řekl Maršálek.

Kdy by se kolo mohlo dostat do výroby, podle Maršálka záleží na tom, jak rychle se daří dotáhnout technické záležitostí, jako je plnění lahví, a legislativu. „Začneme teď pracovat na systému, díky kterému bychom si mohli láhev buď sami plnit, anebo využijeme externí společnost. Musíme si nechat vyrobit lahve, aby byly vyměnitelné, tak jako jsou bombičky u sifonu,“ řekl Maršálek. Naplněná láhev na výměnu by měla podle něj stát zhruba 250 až 500 korun.

Maršálek uvedl, že kolo vzniklo za pouhé dva měsíce. „Na konci roku 2022 jsme oslovili dodavatele různých dílů a řešení. Nevymýšleli jsme to, co je vymyšlené, ale doplnili o náš inovativní přístup. Tak vznikl prototyp vodíkového kola H2 Bike 01P,“ uvedl Maršálek.

H2 Global Group je uskupení firem, které se zabývá vodíkem. Je průkopníkem na poli vodíkových technologií pro zdravotnictví, lázeňství, wellness a krásu, zemědělství a chovatelství. Projekt kola vznikl v MSIC v divizi společnosti H2 Medical Technologies, která se zabývá vysoce inovativními produkty na bázi molekulárního vodíku ve zdravotnictví a lázeňství. Na vývoji se podíleli konstruktér Pavel Vašek a vedoucí vývoje Pavel Klasovitý.