Situaci, která zde v takové podobě nikdy nebyla, naše země zvládla, míra solidarity je nebývalá a všichni zaslouží velký respekt.

Už to dokonce vypadalo, že tornádo a řešení následků se obejde bez politického osočování a vyhneme se funkcionářskému okopávání kotníků, které známe z doby Covid. Tím spíše, když spolupráce na úrovni kraj-vláda-obce funguje.

Není to o tom, že by si každá strana nedokázala najít téma a na něm otáčet kritiku, ale o určitém respektu k postiženým a schopnosti jednat rychle. To se vládě bez jakýchkoliv diskusí podařilo. Žádná politické show na místě, žádné velké sliby, ale okamžitá pomoc. A rychlé peníze pro dotčené rodiny nebo firmy.

Ve čtvrtek večer udeřilo tornádo, o víkendu již byly připravené programy podpory. V pondělí schválila vše vláda a ještě týž den byly na místě mobilní týmy a začaly s poškozenými vyřizovat žádosti. A ještě v tomtéž týdnu, pět dní po tornádu se vyplácely zálohy na první podpory. Nikdy v minulosti nebyla pomoc tak rychlá.

Rodiny získávají na nemovitosti 2 miliony dotace, 3 miliony dlouhodobý úvěr s úrokem jedno procento. A platí to i pro nepojištěné domácnosti. Ty pojištěné mají 30 % bonusu navíc. A okamžitou zálohu půl milionu korun. Firmy a živnostníci získávají obratem jeden milion korun ve formě zálohy, na doúčtování mají čas do února 2022. Pojištěné firmy získávají 20 % výhodu.

Další podpora bude až do výše 35 milionů na podnikatelské nemovitosti, dorovnáno bude vše do ceny nového majetku. A navíc je tady bezúročná půjčka do výše 45 milionů pro jakéhokoliv podnikatele. K tomu odpuštění nebo odklady plateb vůči finančnímu úřadu. V sociální oblasti přišla mimořádná pomoc na osobu až 58 tisíc, která se začala vyplácet několik hodin po tornádu.

A pro zaměstnance postižených firem je úhrada plné mzdy až na 5 týdnů v podobě programu Antivirus. Dále úhrada zničených čistíren odpadních vod, vinic, polností, zemědělské techniky.

A nesmím zapadnout ani zajištění energetických a dopravních služeb. Během jednoho dne byly sjízdné všechny dálnice a silnice a z 24 zablokovaných železničních spojů se do stejné doby zprovoznilo 23. Na velmi poškozené trati Břeclav-Hodonín nasadila Správa železnic dieselovou lokomotivua během týdne zprovoznila i tento klíčový úsek.

A energetici z EG.D zvládli během prvních třech dnů opět připojit 98 % ze 70 tisíc odpojených domácností.

Ano, od všech dotací odečítáme předpokládanou náhradu pojistného, protože všechna plnění musí být pouze do výše škody a nedává logiku platit někomu třeba dvojnásobek škod. Zmatky kolem darů se vyjasnily, od počátku se jasně řeklo, že se nezapočítávají, několikrát se to zdůraznilo.

Formulace ve schváleném programu ale byla nešťastná, proto jsme ji obratem vypustili a omluvili se za nejasnost. Část opozice, včetně pár mrtvých duší z politického záhrobí nevyužily příležitost mlčet a na chvíli znervózněly postižené rodiny, ale to nic nemění na tom, že s následky nebývalé živelní pohromy všichni aktéři bojují se ctí. Moc jim za to děkujeme.

Karel Havlíček, ministr průmyslu, obchodu a dopravy