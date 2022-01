Firmy v turismu už nemají rezervy. Bez kompenzací část podnikatelů skončí

ČTK

Firmy v turismu podle České unie cestovního ruchu (ČUCR) již nemají žádné rezervy. Pokud vláda nespustí kompenzační programy, bude to znamenat další propouštění a část podnikatelů skončí. ČTK to sdělil první viceprezident ČUCR Jakub Juračka. Mnoho podnikatelů v cestovním ruchu je podle něho na pokraji sil. Kvůli vládním protiepidemickým opatřením, která omezují přístup ke službám i vstup do České republiky, nemohou nadále volně vykonávat činnost.

Turisté na Mlýnské kolonádě v Karlových Varech na snímku z 10. července 2021. Do lázeňského města míří po koronavirové pauze převážně čeští návštěvníci. | Foto: ČTK