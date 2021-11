Pětina občanů ČR na konci měsíce nevyjde s penězi. Chybí jim obvykle kolem dvou tisíc korun. Naopak, asi sedmdesáti procentům dotazovaných přebývají v průměru čtyři tisíce korun. Zjistili to autoři průzkumu, který pro stavební spořitelnu Raiffeisen uskutečnila agentura NMS Market Research.

Výsledky výzkumu | Foto: DENÍK

Po zaplacení všech nezbytných výdajů se pětině účastníků průzkumu nedostává na konci měsíce peněz. Nejčastěji chybí peníze ženám a lidem do 35 let s nižším vzděláním a příjmem do 40 000 korun, ale také obyvatelům měst s počtem obyvatel 20-99 tisíc. Každý desátý spotřebitel vychází s penězi „tak akorát“.