Provozovatelé stravovacích podniků také upozorňují na to, že nemají čas, pravomoc ani kapacitu ověřovat, zda jsou doklady pravé a opravdu patří těm, kteří se jimi prokazují.

„Je to nepříjemná záležitost pro nás i pro naše hosty. Centrální nařízení o kontrole bezinfekčnosti nám ztěžuje práci. Část lidí si návštěvu restaurace rozmyslí. Osvěta je nedostatečná a lidi nemají náladu si vyhledávat na internetu informace, o tom, co potřebují k tomu, aby si mohli zajít na oběd,“ řekl Deník provozní Sklářské krčmy v novém Boru Lukáš Limprecht.

Dodal, že i když mají v restauraci zdarma pro zákazníky připravené samotesty, zaznamenali od začátku listopadu pokles v návštěvnosti. „Máme specifickou klientelu, specializujeme se totiž také na individuální nebo skupinovou turistiku. Přesto bych řekl, že máme o 20 až 30 procent méně zákazníků. Uvidíme, co s poklesem udělá víkend, kdy nás čekají Svatomartinské hody,“ vysvětlil Limprecht.

Podobnou zkušenost popsal také provozní restaurace Radniční sklípek v Liberci Jan Mendl. Podle něj pociťují největší pokles strávníků během obědů. „Kšeft se během obědů rozhodně propadl. Někdy to je tak mizerné, že si říkáme, že by bylo lepší to ani nedělat. Zákazníci, kteří přijdou ale většinou nemají problém s kontrolou dokladů o bezinfekčnosti, i když se občas objeví naštvaní hosté, kteří si zanadávají,“ popsal situaci pro Deník Mendl.

Společně s Limprechtem se pak shodli, že na tom, že aby kontrolovali pravost dokladů, kterými se strávníci prokazují, nemají čas ani kapacitu. „Museli bychom mít jednoho speciálního člověka, který to bude ověřovat. A na toho nemáme peníze,“ řekl Mendl z Radničního sklípku.

Na druhou stranu ale uvedl, že se jim o trochu zvýšily objednávky jídel na rozvoz. „Zaplatili jsme si reklamu na internetu, abychom se objevovali zákazníkům na předních místech, takže se o malinko objednávky zvýšily. Je ale nutné říct, že firma, která jídlo rozváží, si bere 21 procent z ceny, takže je to dlouhodobě neudržitelné,“ dodal Mendl.

Úbytek dosahuje padesáti procent

Více objednávek jídel na rozvoz mají také v jablonecké restauraci Radnice. Propad v tržbách způsobený tím, že k nim přijde méně strávníků, jim to ale nevyrovná. „Máme úbytek okolo 50 procent zákazníků. Lidé se bojí i když přijdou, rychle se najedí a utíkají domů. S prokazováním bezinfekčnosti většinou problém nemají, ale už jsme museli řešit i to, že to lidé odmítali,“ řekl Deníku vrchní číšník Lukáš Krams.

Dodal, že číšníky ani barmany netěší, že musí lidi kontrolovat. „Když zjišťujeme zdravotní stav našich zákazníků, tak děláme něco na co nemáme oprávnění,“ vysvětlil Krams. Stejně jako v českolipské krčmě, i v jablonecké radnici mají pro lidi připravené samotesty. „Stojí 30 korun a jsou platné pouze po dobu konzumace u nás v restauraci,“ doplnil Lukáš Krams.

Podle předsedy Krajské hospodářské komory Libereckého kraje Martina Bauera eviduje pokles zákazníků většina restaurací. Současná nařízení podle něj demotivují lidi od návštěvy, což může po krizi během lockdownu způsobit, že řada podniků zkrachuje. „Žádný lockdown nebude, to ale znamená, že nebudou ani žádné kompenzace. Všechna ta zpřísňující nařízení ale zároveň odradí lidi, aby do restaurace na jídlo přišli. Místo, aby se celá oblast gastronomie po lockdownu nastartovala, tak to jde do kytek,“ řekl pro Deník Bauer.

Podle něj za to může nedůvěra lidí k současné vládě. „Mám zkušenost jako provozovatel i jako zákazník. Třeba v Rakousku nebo Řecku se také lidé musí prokazovat, ale přistupují k tomu s důvěrou. V České republice řada provozovatelů doklady nekontroluje, protože na to nemá právo. Setkal jsem se i s tím, že někde mají připravené negativní testy, které rozdají zákazníkům, aby se tomu vyhnuli a zároveň vyhověli případné kontrole,“ dodal Bauer.