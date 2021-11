Nechceme, ale musíme. Bojíme se postihů. Taková byla v pondělí nejčastější odpověď provozovatelů restaurací ve všech koutech Česka na otázku, zda budou ve svých podnicích „lustrovat“ hosty dle nařízení vlády.

Našli se ovšem i rebelové. Například v restauraci Teplické Výsluní. „Já ani zaměstnanci restaurace nejsme oprávněni vyžadovat od našich zákazníků citlivé informace o jejich zdravotním stavu. Jsou z našeho pohledu přísně soukromé a my jimi nebudeme podmiňovat vstup do prostor restaurace,“ vzkázal majitel vyhlášeného teplického podniku Tomáš Kolařík.

Oproti tomu v jiné populární teplické restauraci se lidé bez potřebných dokumentů obsluhy nedočkali. „Personál to nevymyslel, jen to musí plnit. Velmi prosím, neprovokujte, nechytračte. V Německu i Rakousku je to normální. Jestli chcete, jeďte provokovat za kopec. Uvidíme, jak pochodíte,“ zveřejnila svůj postoj restaurace Pod Lampou v srdci lázeňského města nedaleko německých hranic.Hosty kontrolovali i na druhém konci republiky na Zlínsku. „Ano, kontroly potvrzení o bezinfekčnosti provádíme. Lidí sice přišlo méně, ale snad si zvyknou. Vždyť totéž funguje všude ve světě. Zatím ti, co přišli, měli potvrzení, chovali se slušně, jen jich přišlo méně. Máme naočkovaný celý personál,“ uvedl majitel restaurace u Osla ve Zlíně Petr Šenkeřík.

Lustrují a vyhazují

Poněkud hustější atmosféra byla v jistém baru na východě Čech. „Já to radši komentovat nebudu,“ předal provozovatel broumovského podniku Alka Petr Vacek slovo své kolegyni z placu Adrianě. „Co k tomu mám říct – všechno je úplně na …,“ sáhla pro ostřejší výraz. „Od rána na nás tady hosti řvou. Nejméně dvanáct lidí muselo odejít, protože buď nemají dokončené očkování, nebo neměli potřebné potvrzení. Tím jsme také přišli o dvanáct strávníků, protože k nám přišli s tím, že se naobědvají,“ popsala Adriana Veverková, jak se nově zavedené opatření negativně promítne do obratu restaurace.

„Ráno jsem volala na hygienu, jak máme postupovat a čím vším se mi mohou zákazníci prokazovat. Stáhla jsem si do mobilu čTečku a já si z jejich Tečky načtu, že jsou očkovaní,“ říká, že tuto proceduru podstoupily desítky hostů. „Radost z toho rozhodně nemáme. Vadí mi i to, že zasahuji do soukromí hostů, když zjišťuji v podstatě jejich zdravotní stav. Mně by to taky vadilo,“ dodala servírka a odešla zkontrolovat nově příchozího hosta.

Naprostý bojkot plnění všech opatření včera vyhlásila iniciativa Chcípl PES. Tu údajně zastupuje na čtyři stovky podniků. Ty nebudou dodržovat kontroly bezinfekčnosti hostů. „Byla by to diskriminace zákazníků na základě zdravotního stavu,“ uvedli včera na tiskové konferenci zástupci iniciativy. Samotné vládní nařízení je podle nich nezákonné. Kvůli omezování svobod svolává hnutí demonstraci na 17. listopadu odpoledne na pražské Staroměstské náměstí.