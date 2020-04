ON-LINE reportáž ke koronaviru najde ZDE.

Kuchyň, která už téměř dva roky lákala na české speciality, plzeňské pivo a unikátní koncept s výběrem pokrmů přímo z hrnců na plotně, musela dočasně zavřít kvůli vládním nařízením 14. března.

Během neustále se prodlužujícího nouzového stavu zkoušel po pár dnech kolektiv restaurace dostat tradiční jídla z „babiččiny“ kuchyně jako třeba veverku na víně, kuře na paprice či koprovku s vejcem k zákazníkům pomocí rozvozu či výdejního okénka u Salmovského paláce, kde restaurace Kuchyň sídlila.

Jenže 10. dubna se na sociálních sítích objevila smutná zpráva. „Z Hradčan zmizeli lidé a protože se hned tak nevrátí, rozhodli jsme se Kuchyni uzavřít. Nesmírně nás to mrzí zejména kvůli kuchařům, číšníkům a výčepním, kteří pečovali o každého hosta,“ vysvětlil majitel ve facebookovém příspěvku.

Fanoušci s lítostí ihned zareagovali, někteří nestihli na unikátní místo zavítat, jiným se bude po návštěvě Kuchyně včetně zahrádky s ohromujícím výhledem na Prahu stýskat. Pár lidí zkoušelo ještě „přemluvit“ vedení podniku, ať rozhodnutí zváží. Jenže žádné velikonoční „zmrtvýchvstání“ se konat nebude. „Bohužel nemáme dostatek peněz na provoz, mzdy a nájemné, abychom zvládli nadcházející náročné období bez turistů,“ dodal Karpíšek.

Kuchaři: Nemáme pro koho vařit

Jeho 26. podnik spadající do sítě Ambiente je v insolvenci. „Se zaměstnanci jsme se rozloučili v souladu se zákoníkem práce,“ ujistil šéf ve facebookové diskuzi, kde se vyjádřil například i známý pražský hoteliér Viliam Sivek. „To je velmi smutné, obdobná situace čeká mnoho gastro provozů. Přesto jsem stále přesvědčen, že nepošlu své spolupracovníky před dveře pracovního úřadu,“ napsal bývalý prezident hokejové Sparty, jenž se synem provozuje například hotel Selský Dvůr či Stará zbrojnice na Kampě.

Nejen pro Sivka je Karpíškova síť Ambiente vlajkovou lodí české gastronomie. Kuchyň měla ambici vrátit do okolí Pražského hradu českou klientelu konceptem restaurace, kde není jídelní lístek a hosté se dívají kuchařům doslova pod pokličku. Byť se tato hospoda připomínající pohádku Z čerty nejsou žerty stala rychle populární a loni se dostala do zisku, nastal její konec.

Ukazálo se, že příjmy plynuly především z turistů. A ti se vzhledem k zavřeným hranicím na Hradčany jen tak nevrátí. „My nemáme pro koho vařit,“ konstatoval personál Kuchyně. Letní sezona by byla kvůli koronavirové pandemii a utlumení cestovního ruchu ztrátová. Restaurace by nevydržela čekat na zahraniční hosty tak dlouho, placení nájmu v historické budově, kterou vlastní Národní galerie Praha, by vedl k dalšímu zadlužení. Forbes.cz navíc spekuluje, že by Kuchyň nemusela být jedinou restaurací z Karpíškova impéria, která nepřežije následky boje s koronavirem.

Majitel Ambiente přitom už v polovině března spolu slavnými šéfkuchaři Zdeňkem Pohlreichem, Radkem Kašpárkem či Janem Punčochářem a dalšími úspěšnými podnikateli v gastronomii napsal vládě otevřený dopis kvůli plošnému uzavření restaurací, barů a kaváren.

Vojtěch: Noční život až v létě

„Většina gastronomických podniků v České republice je dnes ve vážném ohrožení. Bez včasné, jasně formulované záruky přímé finanční pomoci ze strany státu nebude moci většina restauratérů pokračovat v podnikání,“ napsali signatáři.

Po měsíci se toho však moc nezměnilo, nyní je za určitých podmínek umožněn dle premiéra Andreje Babiše (ANO) například prodej piva a párku přes okénko na ulici. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) naznačil, že hospody budou moci otevřít v květnu s tím, že omezí otevírací dobu. „Než povolíme provoz i ve večerních a nočních hodinách, to ještě nějaký čas potrvá,“ řekl v rozhovoru pro Lidové noviny. Jenže do té doby může zkrachovat – především v centru metropole – mnoho dalších restaurací…