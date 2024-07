Zemi procestoval křížem krážem, ale exotická expedice po zmíněném veletoku mu zůstala v paměti snad nejhlouběji. Během plavby na malé lodi, kde se místo postele spalo v houpací síti, zažil nefalšovaný folklór indiánských kmenů, jejich gastronomii i životní zvyky, ale také nálety malarických komárů, kteří člověka pronásledují na každém kroku. Manaus leží ostatně 1700 kilometrů od ústí veletoku.

Stane se nájem zlatým dolem?

close info Zdroj: archiv Petra Klymce zoom_in Petr Klymec V Brazílii však pochopitelně hlavně pracoval, stejně jako v několika dalších zemích – v Austrálii, USA nebo Velké Británii, abychom uvedli alespoň některé životní zastávky Petra Klymce. A ve kterých odvětvích byl aktivní? Finance, mezinárodní obchod, logistika… Až si jednou nyní osmačtyřicetiletý rodák z Prahy, absolvent Vysoké školy ekonomické, řekl, že ciziny mu stačilo. Vloni se vrátil do rodného Česka.

A spolu s přáteli, finančníky Vladimírem Zuzákem a Jiřím Patákem, se pustil do projektu, který společně nazvali „Kousek Bytu“.

Jak sám říká, projekt představuje revoluční přístup k nákupu nemovitostí. Nápad umožňuje koupit si investiční byt – nebo alespoň jeho část – plně online. Podle Petra Klymce služba přichází v době, kdy ceny nemovitostí a nájmů stále rostou, takže širokému publiku nabízí možnost na tomto trendu vydělávat a svézt se na vlně.

Projekt se od konkurence odlišuje hlavně tím, že zákazníci kupují skutečný byt nebo jeho část, nikoli pouze symbolickou náhražku v podobě certifikátu. Každý investor dostává kompletní servis, což znamená, že se o nemovitost nemusí starat a může se zaměřit pouze na finanční stránku věci.

Petr Klymec na základě zevrubného studia tuzemského trhu s nemovitostmi očekává, že investice se bude zhodnocovat každý rok v rozmezí sedm až jedenáct procent, a to bez ohledu na to, zda je byt obsazený či nikoliv, nebo zda nájemník platí včas nebo ne.

Internetový nákup na jeden zátah

Webová aplikace projektu funguje jako e-shop. Uživatel si vybere libovolný počet kousků, vloží do košíku a nákup včetně platby dokončí online na jeden zátah. Takto jednoduše nakoupí za desetitisíce korun, stejně jako za miliony.

Projekt cílí na nemovitosti ve vysoce kvalitních lokalitách vzdálených do třiceti minut od Prahy, které mají vysoký růstový potenciál a lze očekávat, že se budou dobře pronajímat. Nákup je možné financovat i úvěrem, což investici zpřístupňuje ještě širšímu okruhu zájemců.

První nabídka zahrnuje novostavby v prémiové lokalitě centra Kladna s názvem Bacherovy viladomy. Petr Klymec se proto nebojí, že by o investici snad nebyl zájem.

Inspirace stavebním spořením

“Stavební spoření má dnes každý druhý Čech. Naším cílem je, aby každá domácnost držela i kousek bytu. Proto začínáme s cenou dvacet tisíc korun, která reprezentuje obvyklý roční vklad v rámci stavebního spoření,“ doplňuje jej Jiří Paták.

Ovšem zpět k podnikání jako takovému a ke hledání štěstí.

Petr Klymec míní: „Pokud chcete podnikat, tak se pusťte do toho, co milujete a co vám nedá spát. Nemálo lidí hledá štěstí v úspěchu. Ale většinou jsou to ti šťastní, co nakonec uspějí. Pak si sedněte na chvilku do helikoptéry a podívejte se na vše z výšky. Uvidíte tak lépe horizont, kam chcete dojít, a cesta k němu se vám rozjasní. Řada lidí udělá chybu, že začne zbrkle tvrdě pracovat, ale neuvědomí si, že věnuje čas a úsilí okolnostem, které pro výsledek nejsou důležité. Nebojte se ani překážek, rozbouřené moře dělá nejlepší námořníky! A toho, kdo do uskutečnění myšlenky vloží nejen um, ale i srdce, nic nezastaví.“