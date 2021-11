„Už můj pradědeček František byl švec, v Horách Matky Boží dělal boty klasicky na verpánku. V tradici pokračovaly i některé z jeho dětí, zejména můj děda Václav Onder, narozený 1899. Ten se v Linci vyučil ševcem. Chtěl založit malovýrobu, aby uživil rodinu. S babičkou se přestěhovali k Příbrami, kde dělali pracovní obuv pro horníky v dolech. Jenže ti peníze spíše propili, než aby je utratili za boty, tak se vrátil sem a v roce 1926 si založil dílnu v Kolinci,“ vzpomíná Miroslav Onder (64).

V roce 1948 rodina o dílnu přišla, změnila se ve sklad. V 50. letech se tam ale výroba obuvi vrátila a vedoucím provozu se stal syn původního majitele Miroslav Onder. V roce 1984 ho ve funkci vystřídal stejnojmenný syn, který dostal rodinný majetek zpět v roce 1991.

Teď už s blízkými 30 let provozuje firmu Redno Šumava. Ta se postupně vypracovala mezi největší výrobce obuvi v ČR, svého času měla bezmála čtyři desítky zaměstnanců.

Jenže přišlo několik tvrdých ran.

Zvažovali konec

„První ranou pro všechny výrobce byl masivní dovoz bot z Číny, který de facto zlikvidoval výrobu obuvi v celé Evropě, zbyly jen zbytky,“ popisuje Onder. Kolinečtí se s tím dokázali poprat a ještě v roce 2019 měli pestrou výrobu, dělali dámské i pánské boty, letní, zimní i celoroční. Jsou nositelem ocenění Šumava originální produkt.

A pak přišel rok 2020 a s ním covid-19. „V březnu byla ukončena výroba a zakázán prodej. Měli jsme v té době přijímat pět lidí do šicí dílny. Místo toho jsme ale museli ještě další propustit a šicí dílna se zavřela. Pomoc státu tehdy byla nedostatečná. V létě se výroba obnovila, kdy jsme rozjeli kooperaci s dílnami v Čechách a na Slovensku, které pro nás šily. My jsme jim dodali díly z kůže a oni z nich ušili vrch obuvi. A my jsme tu pak boty zkompletovali.

Už to vypadalo, že se dostaneme z nejhoršího, ale v říjnu přišel další lockdown. Trvalo to až do jara 2021, to jsme zvažovali i úplné ukončení činnosti. Teď už se zase začala výroba zvyšovat, bohužel přišla další rána v podobě zvyšování cen energií a podobně,“ stýská si Onder.

V současnosti je podle něj Redno Šumava na 70 až 80 procentech toho, co vyrábělo v roce 2019. Měsíčně nyní v Kolinci vznikne 300 až 400 párů kožených bot. Většinu produkce přitom tvoří již zmíněné boty pro řidiče pražské MHD.

Lidé ale stále mají o výrobky Onderových zájem. Ve zhruba třech desítkách obchodů v republice, kde je obuv z Pošumaví k mání, si je kupují především ti, kteří už s nimi mají dobré zkušenosti.

Kůže z Německa

Boty Miroslav Onder, jenž se kromě zaměstnanců může spolehnout i na šikovné ruce manželky Heleny a dcer Miroslavy a Heleny, vyrábí z hověziny či teletiny, jako podšívka se používá vepřovice, do zimních bot i pravý beran. „Dříve jsme hovězinu brali hlavně z Čech, ale teď je to zejména z Německa z velkoobchodu. Beraní kůže kupujeme u nás v ČR,“ říká majitel výrobny.

A jak vlastně vypadá výroba bot v Kolinci? Částečně podobně jako před sto lety, byť něco se pochopitelně zmodernizovalo.

„Musí být hovězina, v síle 1,5 až 2 mm, a nějaká podšívka. Napřed to jde na manipulační dílnu, kde se sekají díly z kůže i díly z podšívek. Dříve jsme to šili sami, dnes to odesíláme specializovaným firmám. Ty nám to udělají podle našeho vzoru a pošlou zpět. Pak musíme mít samozřejmě připravené stélky a podešve, které bereme od nás, z Polska či Portugalska, to podle vzoru.

Vytvoří se páry a na dílně se to dá na příslušná kopyta a pak už se napíná vrch včetně stélky, připraví se to na lepení, nalepí se podešev, vyzuje se to z kopyta a pak se bota dodělává včetně např. speciálních nástřiků kvůli odvodu vlhkosti,“ bilancuje Onder s tím, že jen montáž boty zabere zhruba deset dní.