Smrt není tabu a z posledního rozloučení může člověk odcházet se hřejivým pocitem na duši. V to věří Michaela Sonntágová z Liberce, která provozuje pohřební agenturu Mezi stébly akcentující zejména ekologii. Nabízí přírodní pohřby a smuteční rituály, při kterých mají pozůstalí dostatek času se rozloučit s blízkým člověkem důstojným způsobem. Osobitě, na oblíbeném místě jako zahrada, louka či les, které mají pro všechny hlubší přesah.

„O naše služby se zvýšil zájem. Vysvětluji si to kombinací toho, že lidé jsou opatrnější a chtějí poslední rozloučení venku v souvislosti z obavy z nákazy covidem-19. Také se více dostáváme do povědomí veřejnosti,“ nastínila Sonntágová.

Zájemcům nabízí loučící rituály, které pozůstalé stmelují. Příkladem může být napsání posledního vzkazu zemřelému na kůru od břízy a poté jeho společné spálení v ohni. I zde ale platí omezení. „Bezpečnostní opatření se nás dotkla v podobě roušek a omezení počtu sdružených lidí,“ zmínila Sonntágová.

Jiný náhled na smrt

Myslí si, že aktuální situace by mohla změnit náhled na smrt samotnou. Připustit si ji jako součást života, umět o ní mluvit a umět se rozloučit. „Člověk ji nyní cítí blíže a uvědomí si pomíjivost života. Velkou roli hraje také strach o rizikovou skupinu. Budeme si více vážit prožitého času se starými či nemocnými,“ dodala.

V libereckém krematoriu zaznamenali zvýšený nárůst zemřelých v souvislosti s epidemií koronaviru. „V případě rapidního nárůstu zemřelých by město přistoupilo ke směnnému provozu v rámci obsluhy kremačních pecí. Prozatím to však aktuální situace nevyžaduje,“ podotkla Jana Kodymová, mluvčí liberecké radnice, která krematorium provozuje.

Krematorium má vlastní chladicí a mrazicí zařízení, přičemž do chladicího lze umístit přibližně 40 zesnulých a do mrazicího 10. „Při provozu dvou kremačních zařízení je každý den zpopelněno čtrnáct zesnulých. Obřady se konají tři dny v týdnu, a to od středy do pátku. Například v listopadu proběhlo o deset obřadů více než v loňském období,“ doplnila Olga Crháková z odboru správy veřejného majetku libereckého magistrátu.

Vyšší počet poptávek

V souvislosti s epidemií došlo ke snížení poptávky po smutečních rozloučeních v obřadních síních. „Nyní se provoz krematoria pomalu vrací do standardního pracovního režimu s ohledem na aktuálně platné vládní nařízení,“ dodala Crháková.

S vyšším počtem objednávek oproti normálnímu stavu se setkali v liberecké Pohřební službě Marcely Bartoňové. „Přibylo pohřbů, které se konají v kostelích nebo venku přímo na hřbitově nad hrobem,“ podotkl Jaroslav Egrt. Podobnou zkušenost se stoupající křivkou úmrtí má i Pohřební služba Ladislav Kopal v Jablonci nad Nisou, kde poklesl zájem o smuteční obřady. „Někteří lidé se chystají po zrušení opatření udělat rozloučení dodatečně,“ upřesnil majitel Ladislav Kopal.