V tomto případě třicetiletého Jana L. z Prahy, hlavní postavy dalšího dílu zmíněného cyklu.

Konec zlatých časů

V předešlých letech si v historickém centru hlavního města vybudoval skutečné malé impérium z bytů, které si od majitelů dlouhodobě pronajal, renovoval je, a pak dával k dispozici zahraničním turistům v rámci jisté americké, ale jinak celosvětové rezervační sítě. Takových bytů spravoval těsně před vypuknutím pandemie třináct.

Že by osudové číslo?

Příběh zkraťme. Když turisté do Prahy jezdit přestali, na Jana dopadly dluhy. Předběžné je vyčíslil na více než půl milionu korun, s tím, že stále narůstají – a kromě toho čerpá i hypoteční úvěr s měsíční splátkou 33 500 korun. Tváří v tvář okolnostem nyní splácejí tento závazek rodiče mladého muže. Do splacení zbývá ještě devět let.

V této chvíli se na scéně, pardon, na obrazovce, zjevuje Tomáš Kresl, finanční poradce ze skupiny Partners, která se na tvorbě cyklu podílí. Finanční odborník nabídne rodině tři alternativy řešení, z nichž ovšem ani jedna není bezbolestná.

Nakonec Jan přijme návrh na prodloužení hypotéky na třicet let. Tomu odpovídá snížení splátky na třetinu a vytvoření prostoru na krytí zbylých dluhů.

„Otazníky však zůstávají. Jedna věc je totiž okamžité rozhodnutí, a druhá – dluh skutečně dlouhodobě splácet,“ konstatuje realisticky Tomáš Kresl.

Příběh je tak napínavou kapitolou opravdivé školy života.

Škola života



Příští pokračování seriálu „Krotitele dluhů“ vysílá Česká televize v pondělí 4. října ve 21.55 na druhém programu. Hlavní postavou pátého dílu bude rozhlasový redaktor Martin K., který po ztrátě pevného zaměstnání zjistí, že život mívá také odvrácenou stranu. Při hledání východiska i jemu pomáhá zkušený finanční poradce.