„Život na dluh s sebou nese značná rizika, která si často uvědomíme až ve chvíli, kdy už člověku takzvaně teče do bot. Co na začátku vypadá jako snadné, se po určitém čase stává neřešitelné. V této chvíli se na scéně objevují finanční poradci a ukazují, kde spotřebitelé dělají chybu – a pak společně s dlužníky hledají cestu, jak se dostat z problémů ven.“

Seriál třinácti pořadů – třinácti konkrétních příběhů lidí, kteří se potýkají se zadlužením – vznikl ve spolupráci se skupinou Partners, jejíž finanční poradci v každém dílu hledají východisko ze svízelné situace, v níž se nacházejí hlavní postavy. To mohou být jak občané a celé rodiny, tak i podnikatelé.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.