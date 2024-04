Kuchařské klání už po dvanácté vyhlašuje Nadační fond Albert. Tématem letošního ročníku Finále Zdravé 5 je udržitelnost. Malí kuchtíci mají připravit připravovat nápadité zdravé snídaně či svačiny tak, aby spotřebovali všechny suroviny beze zbytku.

Soutěží dětské týmy ze škol a školek | Foto: Martina Burda

Do soutěže se mohou přihlásit týmy dětí ze školek, škol, dětských domovů a neziskových organizací do 26. dubna. Ty nejlepší postoupí do květnového velkého finále v Praze.

Do celostátní soutěže se mohou přihlásit tříčlenné týmy dětí pod vedením pedagoga. Nejmladší děti budou připravovat libovolný pokrm obsahující zeleninu, ty starší pak sendviče, sladké svačiny nebo originální snídaně. Recept by se měl vejít do rozpočtu 200 korun, na který přispěje Nadační fond Albert. Do loňského ročníku se přihlásilo rekordních 330 týmů z celého Česka.

Půl milionu pro děti v kraji. Nadační fond Albert ocenil nejlepší projekty

„Albert se dlouhodobě snaží omezovat plýtvání v prodejnách, kromě mnoha dalších opatření například daruje neprodané potraviny potřebným. Stejně důležité je k udržitelnějšímu nakládání s jídlem edukovat také veřejnost. Jsme rádi, že program Zdravá 5 může přispívat k lepšímu povědomí o neplýtvání už od dětského věku,“ vysvětluje Alena Paldusová, manažerka Nadačního fondu Albert.

Z finále neodjede nikdo s prázdnou

Přihlášené kulinářské výtvory malých kuchtíků budou experti ze Zdravé 5 hodnotit také podle příběhu, který se s pokrmem pojí. Tedy proč si tým zvolil daný recept či suroviny a koho výsledkem svého snažení pohostil – ať už rodiče, spolužáky či učitele anebo třeba lidi v nouzi.

Samoživitelé i senioři v nouzi. Albert vloni daroval potřebným 3 500 tun jídla

Odborná porota vybere z každé kategorie dva nejlepší týmy. Třetího finalistu zvolí veřejnost. Velké Finále Zdravé 5 se bude konat 24. května v Praze.

Pro přihlášení do soutěže Finále Zdravé 5 stačí vyplnit registrační formulář, nahrát recept s fotografiemi z přípravy na webové stránky www.zdrava5.cz a připojit příběh, koho tým pohostil a proč. Uzávěrka přihlášek je 26. dubna 2024.