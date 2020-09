Světová zdravotnická organizace odhaduje, že až polovina kuřáků umírá předčasně v důsledku svého zlozvyku, a to v průměru o 15 let dřív, než kdyby nekouřili. Nejčastějším důvodem jsou kardiovaskulární nemoci – infarkt, mozková mrtvice, uzavírání tepen na nohou, nádory a chronické plicní nemoci. Jen v Česku kouří více než dva miliony lidí a téměř polovina se jich každoročně pokusí přestat.

Skoncovat s tímto zlozvykem je ale velmi obtížné, odhaduje se, že se to daří pouze čtyřem procentům kuřáků. Nikotin je totiž vysoce návykový, dle mezinárodního výzkumu je to dokonce třetí nejnávykovější látka hned po heroinu a kokainu. I proto se v posledních letech klade důraz kromě prevence a odvykání i na omezování zdravotních dopadů kouření.

Problematické spalování

Zdravotní rizika tohoto zlozvyku zásadně souvisejí s dosud převažujícím způsobem konzumace tabáku, tedy kouřením klasických cigaret.

„Spalování je zcela jistě nejhorší možnou variantou, jak do sebe nikotin dostat. Lidé kouří kvůli nikotinu, ale umírají kvůli tabákovému kouři. Ten totiž obsahuje až sedm tisíc toxických látek,“ potvrzuje Eva Králíková, předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku.

I proto tabákový průmysl hledá způsoby, jak významně zredukovat nepříznivé zdravotní důsledky svých výrobků. Například společnost Philip Morris International (PMI) do tohoto úsilí investovala již šest miliard dolarů a zaměstnala několik stovek vědců a inženýrů, kteří hledají alternativy ke spalování tabáku. Zároveň oznámila, že časem výrobu klasických cigaret úplně zastaví.

Po několikaletém výzkumu a testování přišla společnost PMI s elektronickým zařízením IQOS, které tabák nespaluje, ale pouze zahřívá pevnou tabákovou náplň podobnou cigaretě na teplotu do 300 stupňů Celsia. Nevznikají tak tisíce nebezpečných zplodin, ale pouze aerosol, který obsahuje nikotin.

Výrobek je určen pouze pro dospělé kuřáky, kteří by jinak s kouřením nepřestali. V Česku lze koupit také zařízení společnosti British American Tobacco s názvem GLO. Ten pracuje na podobném principu, tedy opět tabákové náplně pouze zahřívá.

Srovnání cigaretového kouře a aerosolů z ohřívaného tabáku ukazuje, že ohřívaný tabák produkuje o více než 90 procent nižší hodnoty škodlivých chemikálií. Tyto údaje potvrdila i vloni na podzim zpráva amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, který je velmi přísným regulátorem.

Pozor na náplně

Další alternativou pro kuřáky, jež nedokážou přestat, ale chtějí se alespoň pokusit snížit zdravotní dopady své závislosti, jsou elektronické cigarety. Ty neobsahují tabák, ale kapalné náplně komerčně nazývané e-liquid. Většina jich obsahuje nikotin a často jsou doplňovány příchutěmi. Kapalina uvnitř e-cigaret se zahříváním vypařuje a kondenzuje se ve formě aerosolu, který uživatelé e-cigaret vdechují. Tomuto procesu se začalo říkat vapování.

Zatímco v případě zahřívaného tabáku mají Češi na výběr mezi dvěma značkami, nabídka elektronických cigaret je nepřehledná. Například jen v roce 2014 bylo na světě téměř pět stovek značek e-cigaret.

Mezi zahřívanými tabákovými výrobky a e-cigaretami je ale jeden zásadní rozdíl. Zatímco do zařízení nahřívající tabák lze vložit jen náplň určenou jejich výrobcem, tak v případě některých elektronických cigaret je možné náplně různě střídat, a dokonce si je i míchat samostatně. To je ovšem významné riziko, jak ukázal případ vloni v USA.

Zde v důsledku používání e-cigaret zemřelo na 40 lidí a další dvě tisícovky trpěly zdravotními potížemi. Nakonec se zjistilo, že příčinou nejsou samotné e-cigarety, ale jejich nelegální přísady do jejich náplní. Mnoho nemocných přiznalo, že elektronické cigarety nakupovali na černém trhu.

Jak omezit rizika

Zdroj: SHUTTERSTOCKNázor na alternativy klasických cigaret se mění i v Česku. Vloni v prosinci schválila vláda plán pro boj se závislostmi, kde se věnuje i konceptu snižování rizik plynoucích z užívání návykových látek.

V případě spotřeby tabákových výrobků, kterou se u nás stále nedaří významně snižovat, tak odráží názor odborníků – není-li naprostá většina kuřáků schopna se zbavit závislosti na cigaretách, je správné snižovat rizika pomocí vhodných alternativ.

Přitom bezdýmné produkty mohou svou roli sehrát i při odvykání kouření, což by měl být jednoznačně cíl každého kuřáka.

„E-cigarety a zahřívané tabákové výrobky reprezentují nejen zajímavou a slibnou alternativu pro strategie minimalizace rizik a škod, ale také alternativu pro léčebné postupy. Máme půl století klinických zkušeností se stejným principem léčby v oblasti opiátových závislostí a není důvod, aby to nefungovalo zde. První zkušenosti ukazují, že to funguje. A to se mi zdá jako skvělá zpráva,“ potvrdil slibný trend profesor Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie 1. LF Univerzity Karlovy a VFN v Praze.

POJĎTE ZÁVISLOSTEM POROZUMĚT!

Zaregistrujte se do online diskuze hvězdných odborníků s těmi, kteří “TO ZAŽILI”!

Zdroj: DENÍK