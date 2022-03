"Po našich intervencích máme vyjádření. Kurzarbeit můžeme používat. Notifikace bude následovat až po nařízení vlády. Budeme pak postupovat tak, aby nařízení bylo do dvou týdnů notifikováno," uvedl Jurečka.

Podle něj vláda teď neplánuje, že by případně kurzarbeit spustila pro firmy, které se dostanou do potíží kvůli ztrátě surovin, dodávek či zakázek po ruské invazi na Ukrajinu a po zavedení sankcí vůči Rusku. "Budeme hledat nástroje jakým způsobem pomoci," uvedl Jurečka. Na evropských jednáních česká strana podle něj bude "zvedat otázku" kompenzací pro zasažené sektory a firmy. Ministr zmínil kompenzační model z minulých let po ruském obsazení Krymu. Po tehdejších sankcích evropský rozpočet vyčlenil peníze pro potravinářský sektor a zemědělství, podotkl Jurečka.

Státní rozpočet ke konci února spadl do schodku 45,3 miliardy korun

Podle novely o zaměstnanosti by se měl kurzarbeit zavádět třeba po přírodních pohromách, za epidemie či v různých krizích. Musela by se na tom ale dohodnout tripartita. Přesné podmínky použití by pak stanovila vláda v nařízení. Lidé by v době výpadku dostávali za neodpracovanou dobu 80 procent výdělku. Stát by poskytl čtyři pětiny této náhrady i s odvody do 1,5násobku celostátní průměrné mzdy. Zaměstnanci by doma mohli být jeden den až čtyři dny v týdnu.

Česká strana notifikaci urgovala. Loni na konci listopadu tehdejší ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) ČTK řekla, že Česko pak od Evropské komise dostalo žádost o "modelové nařízení vlády". Vzorový předpis projednali zástupci tripartity. Resort pak materiál odeslal.

Firmy, na které dopadla omezení kvůli epidemii, mohly pobírat peníze z kurzarbeitového programu Antivirus. Ten skončil na konci února. Podporu z něj by ČR podle evropských pravidel mohla poskytovat případně do konce letošního prvního pololetí. Od jara 2020 do konce loňska se vyplatilo 51 miliard korun, a to i z unijních peněz. Firmy mohly získat příspěvky na náhrady mezd lidí v karanténě, z uzavřených provozů i kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin.