Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) navrhne, aby se schůze ke zkrácené pracovní době uskutečnila ve středu. V programu by mohly podle něho být i některé související poslanecké předlohy.

Pro projednání pravidel kurzarbeitu ve stavu legislativní nouze hlasoval jediný ze 106 přítomných poslanců ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Pro řádný legislativní proces se v diskusi vyslovila i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). "Tak důležitý zákon si debatu zaslouží," uvedla.

Kurzarbeit představuje zkrácenou práci při ekonomických potížích. Podnik platí lidem za odpracované hodiny, stát jim poskytuje část výdělku za neodpracovaný čas. Zkrácená práce s částí mzdy od státu by se měla zavést podle vládního návrhu od listopadu, což se zřejmě nestihne. Navázala by na dočasný program Antivirus, který byl zaveden kvůli epidemii nového koronaviru. Podle Pirátky Olgy Rychterové by mohl Antivirus prodloužen.

Sněmovní sociální výbor v úterý večer zkrácené projednání vládní předlohy prakticky podpořil. Navrhl, aby je plénum dolní komory dokončilo do dnešního večera.