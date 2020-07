Zdroj: Archiv MadCraftsMarcelu Bočkovou a Davida Hofmana spojila láska k tvoření a kutilství. Zatímco Marcela se věnovala výrobě šperků z FIMA (polymerová hmota, pozn. redakce) a korálků, David jako technický typ zaměstnával ruce všemožnou aktivitou.

„Začínali jsme na harcovských kolejích na pokoji, kde David řezal dřevo skoro na koleni na první lampičky, které jsme dávali jako dárky k Vánocům, a já měla plný stůl korálků a kleštiček. Časem nám to začalo být malé, a tak jsme se přestěhovali do bytu. Hromadění věcí na vyrábění nebralo konce a nějak jsme tušili, že to v bytě dál nepůjde,“ popsala začátky Bočková.

Píše se rok 2019 a na světlo se dostává myšlenka o založení vlastního podnikání. Oba už delší dobu věděli, že aktuálně nejsou spokojení s tím, jak se jejich pracovní život vyvíjí. A to se změnilo s nákupem první laserové gravírky a následným vybavením dílny. „Připravili jsme vše, abychom mohli s kůží na a trh. A pak přišel zlom, když nám loni v červenci vykradli dílnu a zůstala nám opět jen gravírka. Začaly se v nás střídat různé pocity, ale nevzdali jsme to a na podzim jsme začali nabízet naše výrobky,“ řekl Hofman.

O názvu MadCrafts měli jasno od začátku, protože vystihuje jejich povahu a zapálení pro věc. „Jsme opravdu šílenci v dobrém slova smyslu. Jsme zapálení, občas si toho sice naložíme hodně a nemáme to jednoduché, ale takhle nás to baví a jdeme do toho srdcem,“ shodli se oba kutilové.

Zatímco Marcela pracuje a do dílny chodí ve volném čase, její kolega a přítel v jedné osobě se podnikání věnuje naplno od začátku letošního roku. V budoucnu by rádi z MadCrafts udělali hlavní příjem. „Koronakrize nám udělala čáru přes rozpočet, měli jsem domluvených několik velkých akcí, kde jsme se chtěli dostat do povědomí lidí. Nicméně už jsme si zvykli na překážky, takže nás to ani nepřekvapilo,“ podotkla Bočková.

Hlavně dobrý nápad

Zabývají se hlavně laserovým gravírováním. V počítači vytvoří návrh, pošlou ho do gravírky a ta začne laserem vypalovat nebo řezat motiv, který navrhli. „Vznikne polotovar, se kterým pracujeme dál. Na začátku je potřeba mít dobrý nápad, umět ho dostat do programu a vymyslet další konstrukci. Pak následuje další zpracování dřeva jako zabroušení, namoření, lakování a sestavení výrobku,“ nastínil výrobní proces David Hofman.



V dnešním přesyceném světě bývá těžké najít cestu k originalitě a něčím se odlišovat. V MadCrafts se snaží k výrobkům dát něco navíc, přidanou hodnotu. U pastelkovníků to vyřešili tím, že barvu označuje ovoce nebo zelenina. „U věcí, které jsou na objednávku, nebo jsou dárkové a měly by být personalizované, se snažíme zjistit, co má obdarovaný rád, nebo se zaměřit na nějakou vzpomínku, aby ho dárek opravdu oslovil a splnilo to svůj účel,“ řekla Marcela.

Inspiraci čerpají mimo jiné na Pinterestu a nápady je zásobují i příbuzní a kamarádi. „Snažíme se vybrat věc a vymyslet jí nějaké nové využití. Společně o tom diskutujeme a buď to dotáhneme do konce nebo odložíme a dáme do našeho archivu. Většinou nás totiž napadne, jak produkt dotáhnout v úplně jinou dobu a za úplně jiných okolností, než bychom čekali,“ dodal Hofman.



Ve stálé nabídce mají například podtácky, náušnice, jmenovky na dveře a nově přibyly pastelkovníky, sponkovníky či fotoalba. Výrobky prezentují na sociálních sítích. Věnují se i zakázkové tvorbě. Aktuálně pracují na spuštění vlastního e-shopu a v blízké budoucnosti by rádi rozšířili sortiment o skládačky pro děti, které by rozvíjely jejich dovednosti a zručnost. „Pokud se nám bude dařit, chtěli bychom se tomu oba věnovat naplno, koupit další a lepší gravírku a pořádat i workshopy pro děti a dospělé. Co ale bude dál doopravdy, ukáže až čas,“ uzavřeli vyprávění talentovaní kutilové.