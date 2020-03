Jedním z takových zařízení je také opavské květinářství Slunečnice, které má ve městě celkem čtyři pobočky. V provozu zůstávají tři, v Lazebnické ulici, U Jaktařské brány a v Kauflandu v Olomoucké ulici. Obchod v Bredě se dočasně uzavřel.

„Platí zkrácená otevírací doba, protože děvčat je minimum, některá jsou na ošetřovném,“ říká personalistka Slunečnice Linda Montagová. Úbytek zákazníků je podle ní citelný, lidé jsou poctiví a dodržují nařízení státu o shromažďování osob.

Občas do obchodu někdo zavítá a koupí květinu pro své blízké k narozeninám. A práci mají tamní floristky také v souvislosti s pohřby. Právě toto byl jeden z argumentů vlády, proč vystavili otevřeným květinářstvím zelenou.



V těchto dnech dorazí do Slunečnice poprvé od vyhlášení nouzového stavu také zásilka řezaných květin.

Objednávají je v Holandsku a jejich objem rozhodně nebude běžný. Důvod je prostý, aby zbytečně neuvadaly. „Půjde o omezené množství, bude jich určitě méně. O všechny naše květiny se staráme pořád a snažíme se je udržovat v dobrém stavu, aby si je v dobrém stavu od nás zákazníci odnášeli. V současné době tedy k tomu, aby déle vydržely, nic speciálního nepoužíváme,“ přibližuje Linda Montagová.

Neprodané květiny rozvezli do domovů pro seniory

Finanční ztráty budou rovněž velké. „Pokud budeme moci využít nějaké kompenzace, určitě tak učiníme. Věříme, že i floristům stát něco nabídne,“ doufá. První dva dny, kdy měla všechna květinářství zavřeno, zůstalo na prodejnách Slunečnice mnoho řezaných květin, které se neprodaly.

„A tak si paní majitelka Marcela Plačková řekla, co s nimi, že je samozřejmě nevyhodíme. Rozhodli jsme se je rozvést do sedmi domovů pro seniory tady v okolí. Aby klientům udělaly alespoň malou radost, když za nimi nyní nemohou návštěvy. A také zákazníci, kteří k nám v té době přišli, od nás dostali řezanou květinu jako dárek,“ prozradila Linda Montagová.

Stále také funguje prostřednictvím eshopu rozvoz květin, byť zájem lidí je v tuto chvíli nižší. Tak či tak je ale provoz květinářství nyní prodělečný.

„Tím, že jsme v Opavě na trhu už dlouho, paní majitelka se rozhodla nechat otevřeno. Na toto její gesto jsme hrdí, mohla prodejny zavřít, ale neudělala to. Proto, aby si lidé mohli tu květinu koupit a udělat někomu radost. Nebo i kvůli pohřbům, aby se pozůstalí mohli důstojně rozloučit se svými blízkými. Nemá to teď jednoduché, vše ukočírovat a udržet a má náš obdiv,“ vzkazuje majitelce Slunečnice Marcele Plačkové Linda Montagová.

A co by závěrem sdělila lidem? „Aby si i v této obtížné situaci k nám našli cestu a potěšili sebe i své okolí zakoupenou květinou. A to neříkám jen za Slunečnici, ale asi i za ostatní květináře. Protože květiny mají pozitivní energii.“

Je to likvidační

A jak je tomu jinde? Dvě prodejny květinářství Bedřiška provozuje v Ostravě Miroslav Krygel.

Otevřenou nechal jen jednu, konkrétně v Nádražní ulici. Floristky se zde střídají vždy po dni, pracovní doba byla omezena na šest hodin. Současný stav označuje Miroslav Krygel jako likvidační.

„Samozřejmě jsme hodně osekali objednávky. Namísto devíti druhů růži máme dva, tři. Je to strašné. Jsme rodinné květinářství. Kdybych musel zavřít, bylo by mi pochopitelně líto mých zaměstnankyň, nechci je házet přes palubu. Doufám tedy, že bude připravena nějaká finanční pomoc od státu. A uvidíme, co bude dál,“ konstatuje.