Před lety získal Jan Vokurka ocenění Brand manager roku. Ve společnosti Nestlé uváděl s týmem na trh tyčinky Kit Kat a za dva roky to byla jednička na trhu s obratem 200 milionů korun. Byl úspěšný, ale nebyl vnitřně spokojený.

Jan Vokurka stojí za značkou Kitl. | Foto: Se svolením firmy Kitl

„Uvědomoval jsem si, že v tomhle světě, jak jste úspěšný, znamená to, že přecházíte z kanceláře do kanceláře. A po tomhle jsem netoužil. Pošilhával jsem po vlastním podnikání. Když jsme byli s přítelkyní na dovolené v Indonésii, pořád jsem nemohl na nic přijít. Bloumali jsme po městě, po tržnicích a najednou mi přítelkyně povídá: „Začni vyrábět zdraví prospěšné nápoje z regionálních receptur.“ Odpověděl jsem, že je to šílenství. Jenže ta myšlenka mě nepustila a brzy jsem si uvědomil, že to je skvělý nápad,“ vzpomíná Jan Vokurka na provopočátky vzniku firmy na výrobu sirupů.