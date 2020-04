Do Lázní Bohdaneč jezdí pacienti za léčbou pohybového ústrojí a za následnou péčí po ortopedických operacích a výměnách kloubů, přičemž využívají přírodního léčivého zdroje – slatiny a přírodní minerální vody. Rozsáhlá ložiska slatiny leží v těsné blízkosti lázní a jejich stáří se odhaduje na 12 000 let.

Už od čtvrtka 19. března lázně kvůli opatřením proti šíření koronaviru nepřijímají nové klienty. Vchody do pavilonů jsou zatarasené a vylepené cedule upozorňují, že lidé musejí využít hlavní vchod z Masarykova náměstí. Dovnitř se dostanou pouze klienti, návštěvy jsou zakázané.

Brzy se ale život v lázních zastaví úplně, poslední klienti odjedou domů a zařízení zůstane zavřené.

Nyní v pavilonech zůstávají zhruba dvě stovky lázeňských hostů. „Ještě nějací klienti tu jsou. Mají poslední procedury, ale v pátek se už končí,“ shrnula situaci jedna ze zaměstnankyň.

Společnost navíc oznámila, že propustí 80 lidí. „Rapidní pokles a následný úplný výpadek tržeb nutně vede k přijetí mimořádných opatření pro zajištění ekonomické udržitelnosti včetně rušení pracovních míst,“ vysvětlila tisková mluvčí lázní Radka Zmeková.

V současné době má zařízení kolem 330 zaměstnanců. „Po obnovení provozu, které bude postupné a počátek zatím nelze časově odhadnout, se již lázeňské zařízení k původnímu počtu zaměstnanců nevrátí,“ dodala Zmeková.

Datum otevření neví

Společnost ale zároveň v tiskovém prohlášení uvedla, že chce urychlit výstavbu nových objektů a modernizaci stávajících lázeňských domů a nejbližší etapa projektu s sebou nese náklady ve výši 400 milionů korun. „Tím společnost nastaví vyšší standardy poskytované péče uspokojující i nejnáročnější klientelu,“ doplnila mluvčí. Dále však věc nechtěla komentovat.

Kdy se pacienti budou moci zase léčit nedaleko Bohdanečských rybníků, tedy zatím není jasné. „Vůbec nevíme, co s lázněmi zamýšlejí. Údajně nemají cash flow, nemají na výplaty, takže to odnesou zaměstnanci. Nerozumím tomu, do čeho budou investovat 400 milionů, když před několika lety prodali budovy a pozemky developerské kanceláři, takže jsou v nájmu,“ řekl starosta města Vladimír Šebek.

Vedení společnosti připravuje také reaktivační program, s nímž se má zařízení více soustředit na poskytování cílené rehabilitační péče skutečně potřebným klientům. Navíc chce, aby bezpečnostní hygienická opatření, která nedávno přijalo, platila i nadále a podpoří je novým lázeňským řádem, který bude klást vysoké nároky na chování a zodpovědnost klientů i zaměstnanců. „Lázně do nové éry vstoupí jako zařízení s vysokou ochranou zdraví klientů proti aktuálním epidemiologickým a jiným hrozbám a podporou osvojování správných životních návyků a prevence,“ oznámila Radka Zmeková.

Podobný osud, tedy dočasné uzavření a velké propouštění, čeká také Lázně Teplice nad Bečvou, které se zavřou k 9. dubnu. V zařízení bude muset skončit 150 zaměstnanců.