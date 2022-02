„Je jen otázka času, kdy se Češi naučí méně chodit k doktorovi a spíš provádět medicínské úkony online nebo po telefonu z domova. Současná doba pandemie může rozvoji telemedicíny významně pomoci. Zdravotnická zařízení proaktivně vyhledávají nové technologie,“ hodnotí Svoboda dobu, v níž se už dva roky nachází český zdravotní systém.

Na trhu chyběla vhodná zařízení

„Na trhu nebylo vhodné zařízení, které by měřilo vitální funkce z domova bez nutnosti návštěvy lékaře,“ vysvětluje Svoboda, co pro něj bylo impulzem, aby se o telemedicínu začal zajímat. Se zařízením Dr. Digital chce tuto díru na trhu zacelit.

Monitorovací zařízení se speciálními senzory umožňuje v reálném čase změřit lidem vitální funkce.

„To, že mohu sdílet s lékařem z pohodlí domova fotografie čepů na mandlích, zvukový záznam průdušek, nebo plic, považuji jako otec dětí za obrovský krok vpřed. Každý rodič, který má doma malé dítě, ví, jak je časově náročné řešit každé nachlazení nebo nemoc. Sedět v přeplněné čekárně a přitom vědět, že to, co potřebuje lékař monitorovat, mu můžete pomocí IT technologií změřit nebo nahrát a sdílet přes webové rozhraní z domova,“ doplňuje Svoboda k zařízení, které zvládá i součást vyšetření ORL, oftalmologie a dermatologie.

Funkčnost aplikací střeží digitální kanárek. Podnikatele inspirovali horníci

Podporuje Srdce na pravém místě

Aktivně podporuje spolek Srdce na pravém místě. V prosinci byl u toho, když hendikepované děti získaly zařízení Mira Rehab pro telerehabilitaci. Licenci na technologické řešení vlastní jeho společnost E-health and Telemedicine.

„Chovat se společensky odpovědně je pro mě samozřejmé,“ říká Svoboda, který se v říjnu

2020 stal Honorárním konzulem Gruzie. Funkce je neplacená a můžu v ní přispět k dobrým vztahům mezi ČR a Gruzií.

Posouvat každý den zdravotnictví o malý krok vpřed vnímá jako své životní poslání. Pořádá online webináře, na kterých propojuje lékaře ze zahraničí s těmi českými, ke sdílení svých zkušeností s telemedicínou. Naposledy se věnoval umělé inteligenci v zobrazovacích metodách a chystá další témata, mezi nimi i telerehabilitaci.