Letiště oznámilo zahájení koncesního řízení v tiskové zprávě. Dosud taxislužby na letišti provozují společnosti Taxi Praha a Fix, kterým letos končí smlouva. Řádné koncesní řízení bude vyhlášeno z důvodu končící platnosti stávající smlouvy. S vybraným dodavatelem Letiště Praha uzavře smlouvu na pět let. Spuštění nového konceptu taxislužby pro cestující se plánuje od ledna příštího roku.

„V novém výběrovém řízení na provozovatele taxislužby reagujeme na požadavky cestujících a inovace osobní přepravy. Zavádíme trendy, které budou mít pozitivní vliv jak na spokojenost klientů využívajících taxi, tak na obchodní vztahy mezi letištěm a poskytovatelem, ale i na samotné řidiče,“ řekl Jakub Puchalský, člen představenstva Letiště Praha. Podle něj standardně využívá taxislužbu více než pětina cestujících.

Novou koncepci pražské letiště konzultovalo napříč trhem, inspirací byly i zkušenosti z jiných zahraničních letišť.

Mezi požadavky letiště bude možnost objednávky digitální formou, ať už prostřednictvím kiosku nebo svého mobilního telefonu bez nutné instalace aplikace. Jízdu mohou zákazníci objednat přímo u personálu taxislužby na přepážce v příletové hale obou terminálů.

Cena jízdy bude předem pevně daná

Na základě rezervace tak bude každý zákazník již před nástupem do vozidla vědět, kolik za cestu do cílové destinace zaplatí. Předem stanovená cena jízdy nejen v rámci Prahy, ale i po celé republice bude již konečná a v průběhu jízdy se nezmění. Zároveň může zákazník vždy zaplatit i bezhotovostně. Novinkou bude možnost hodnocení jízd, Letiště Praha tak chce mít zpětnou vazbu od cestujících.

Provozovatel bude garantovat požadovanou kvalitu služeb, bezpečnost provozu, vozový park složený z automobilů se stářím maximálně do pěti let, čistotu vozidel a u řidičů reprezentativní vystupování a alespoň základní znalost angličtiny.

Podle aktuální poptávky bude taxi operátor přizpůsobovat počet dostupných vozů na letišti, aby zajistil dopravní obslužnost a cestující mohli služby využívat bez delšího čekání. Na přání zákazníka zajistí dispečer taxislužby pro rodiny s dětmi i autosedačku. Podmínky spolupráce zahrnují i možnosti přepravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Letiště Praha počítá s obratovým nájemným z každé jízdy. Na pražském letišti budou řidiči i nadále využívat zázemí i parkování v prvním jízdním pruhu přímo před terminály. V příletových halách pak bude mít vítězný dodavatel umístěné přepážky a kiosky, kde si cestující budou moci svou jízdu také objednat.

Novinkou v koncesním řízení je i hodnocení nabídek podle emisí CO2. Podle Letiště Praha je to z důvodu směřování k uhlíkové neutralitě. „Budoucí poskytovatel taxislužby tak představí i svou koncepci a přístup k životnímu prostředí. Lépe bude hodnocena nabídka toho uchazeče, který dokáže efektivně obsazovat vozy zákazníky v obou směrech, tedy na letiště i do centra. Hodnotit se bude také modernizace vozového parku, včetně předpokládaného zavádění elektromobilů do flotily na letišti,“ konstatovalo pražské letiště v tiskové zprávě.