/FOTOGALERIE, LETOVÉ ŘÁDY/ Až do příštího roku prodlouží Letecká společnost LOT Polish Airlines provoz na jediné české vnitrostátní letecké lince. Vzhledem k zájmu cestujících bude i v roce 2020 provozovat linku Ostrava - Praha. Informaci potvrdila mluvčí Letiště Leoše Janáčka Ostrava Kateřina Pustějovská.

Ve středu 11. listopadu odletěl letiště v Mošnově první spoj na nové pravidelné letecké lince mezi Ostravou a Prahou. | Foto: Letiště Ostrava

"Kromě spojení do Prahy mohou cestující využít také leteckou linku z Ostravy do Varšavy a návaznými lety dále pokračovat do dalších evropských destinací," doplnila dále Pustějovská.