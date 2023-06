Levandulová zahrada v obci Klapý na Litoměřicku je turistickým fenoménem. Floristka a zahradnice Simona Görtlerová zde tvoří a stále zvelebuje zahradu plnou květů. Pěstuje i omamně vonící levanduli – a to takovým přístupem, který má inspirovat a přinášet lidem radost a relax.

Levandulová zahrada Simona Görtlerové v obci Klapý na Litoměřicku je turistickým fenoménem. | Foto: se svolením Simony Görtlerové

Toužila vytvořit místo klidu pro svou rodinu, ale také pěstovat české rostliny a prodávat je ve svém obchodě Anette v Libochovicích. Milovnice zahrady Simona Görtlerová pochází z kouzelného místa pod dominantou Českého středohoří hradu Hazmburk a je již pátou generací, která v Klapém hospodaří na rodinném statku. I proto v době sklizně nastupují do akce všichni příbuzní.

„Rodina na statku provozuje v rámci podnikání kovárnu i vinotéku. Pomáhají nám také děti, snažíme se vše držet v rodinném rytmu. Tím, že tu žijeme, jsme nejen tuto babičkou darovanou zahradu zvelebili. Mým nejbližším spolupracovníkem je maminka. Stará se o občerstvení pro návštěvníky, je taky zahradnice a prostě to tady miluje,“ říká vystudovaná zahradní architektka při pohledu na kvetoucí rostlinky.

Po letech těžké práce tu dominuje 24 druhů levandulí od růžové po sytě fialovou, ale celý prostor je koncipován tak, aby zde v pestrých zákoutích jako je aroma louka, francouzský lán či anglický záhon stále něco kvetlo.

Tím, že je zahrada bezplatně přístupná veřejnosti, je kalendář akcí plný po celý rok. Hrnou se sem také svatebčané buď na kompletní obřad včetně květinové výzdoby a s drobným občerstvením, nebo přijíždějí zamilované páry jen na kouzelné focení.

Jedlé levandule zajímají i pekárny

V Klapém a okolí není v půdě mnoho vody i proto, že jde o místo na kopci. Zavlažování tak řeší dešťovkou. „Hledala jsem proto rostlinu, která by se sem hodila a vyšla mi z toho levandule. Navíc obec leží na čediči, a tak se jí tu velmi daří. Má tu podmínky jako někde ve Středomoří. Zájemcům prodáváme pouze to, co se na zahradě vyrobí. Mezi vyhledávané levandulové produkty patří kosmetické krémy a masti, mýdla, čajové směsi, šumivé víno frizzante, limonády, marmelády či sušenky, což je třeba oceněný regionální produkt,“ vypráví Simona Görtlerová a ukazuje na nabídku levandulových produktů.

Všechny výrobky jsou certifikované rodinné recepty a loni na statku dokonce získali titul Živnostník roku Ústeckého kraje.

Jak pěstovat levanduli v českých podmínkách zjistíte v tomto videu:

Görtlerová vychází vstříc i zájemcům o práci či jen brigádu. Vysvětluje také omyl řady lidí, kteří do potravin přidávají nesprávný druh levandulí. V Klapém se totiž specializují na jedlé lékařské levandule, o něž projevují zájem třeba i pekárny či cukrárny.

Region láká stále více lidí

Jezdí sem milovníci zahrady, co se chtějí o levanduli něco dozvědět, stejně jako zájezdy škol i školek či turisté a cyklisté z nedaleké cyklostezky.

„Je to i poznávací projekt, děti se učí, jak vypadala vesnická zahrada, rozlišují rostlinky. Také mám vždy velkou radost, když nás návštěvníci pochválí na našich facebookových stránkách, že se zde třeba dobře najedli či dostali rady k budování vlastní zahrady,“ spokojeně konstatuje zahradnice.

V levandulové zahradě zahradnice pořádá také floristické i pěstitelské workshopy a nejméně dvě komentované prohlídky ročně či tematické víkendy. Druhá červnová sobota a neděle láká na Víkend otevřených zahrad a od 1. do 15. července je na programu Levandulový týden, kdy si návštěvníci můžou odnést čerstvý svazek levandule nebo uvázanou kytici.

„Každoročně 6. července rovněž pořádáme Kloboukový den s focením, ženy se tu mohou profesionálně nalíčit, a mám radost, že už chodí i nastrojení muži,“ pochvaluje si Simona.