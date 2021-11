Od stánku s bagetami na miliony chlebíčků ročně. Libeřské lahůdky slaví 30 let

Umíte si to představit? Přes pět milionů chlebíčků za rok? Přesně takovou porci vysílají do světa každým rokem Libeřské lahůdky, které na začátku listopadu oslavily už třicet let svého života. Za vším stojí Jindřiška Šindelářová a je to příběh, který stojí za to. Vždyť začátky byly skromné – stánek s bagetami na pražském hlavním nádraží.

Od stánku s bagetami se Libeřské lahůdky dostaly až na pět milionů chlebíčků ročně. Ústupky při výrobě majitelé nikdy nedělali. | Foto: Se svolením Libeřských lahůdek