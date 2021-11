Rourovna ostravské huti vyrábí ročně cca 130 tisíc tun bezešvých trub. V průběhu posledních let výroba roste, a to přesto, že po zavedení cel na dovoz do USA se pro ni v roce 2018 tento tradiční trh uzavřel.

„Posílili jsme náš obchodní tým a vytvořili obchodní síť se zástupci pro Polsko, Pobaltí, Německo, země Beneluxu, a jsme obchodně aktivní také mimo jiné ve Francii, Itálii, Španělsku a Skandinávii. Přestože americký trh pro nás dříve představoval až 40 % odbytu, dokázali jsme ho takto nejen nahradit, ale zajistit si dokonce vyšší odbyt naší výroby v Evropě. Teď se chceme připravit na to, že se vrátíme i ke svým americkým zákazníkům, což nám umožní výrobu ještě dále zvýšit,“ informoval ředitel rourovny Liberty Ostrava Libor Černý.

Důvodem pro navyšování výroby pro americký trh je rozhodnutí vlády Spojených států, která letos v říjnu přistoupila k úpravě celní politiky. Evropa tak bude moci do USA vyvézt ocelovou produkci vyrobenou na jejím území v celkové výši 4,3 milionu tun za rok. Podle předběžných informací by se měla nová bezcelní kvóta rozdělit mezi evropské výrobce podle průměrného vývozu v předchozích letech, kdy byla Česká republika významným exportérem oceli do USA.

Rourovna Liberty Ostrava přijme nové pracovníky.Zdroj: Liberty Ostrava

Bezešvé ocelové trubky určené pro těžbu a transport ropy patří k výrobkům s vysokou přidanou hodnotou, musí totiž splňovat přísné parametry a mít řadu certifikátů. Vyrábí se z kvalitního materiálu, který odolá kyselému prostředí s vysokým obsahem sirovodíku. Do Spojených států amerických je rourovna vyvážela mnoho let; držitelem licence API (American Petroleum Institute), nutné pro vývoz výrobků pro petrochemický průmysl nejen do USA, je již od padesátých let minulého století.

Posílení výrobního týmu

Pro očekávaný nárůst výroby potřebuje rourovna Liberty zásadně posílit svůj výrobní tým. Přijímat bude především obsluhu válcovacích Stiefelových tratí pro třísměnný i čtyřsměnný provoz.

„Přestože na trhu je nedostatek pracovníků, věříme, že se nám podaří získat šikovné lidi, které si sami proškolíme. Huť totiž nabízí nejen nadstandardní platy a benefity, ale hlavně stabilitu. Trubky jsou zapotřebí pro transport všech médií od ropy, přes vodu, po plyn, neobejde se bez nich stavebnictví ani automobilový průmysl. Proto o ně bude na trhu stále zájem. Máme zato, že jistota zaměstnání v současné turbulentní době bude pro naše budoucí kolegy zajímavá,“ doplnil Černý.

Noví zaměstnanci rourovny mají nárok na náborový příspěvek až do výše 35 tisíc korun a benefity jako kvartální a roční prémie, příspěvek na pojištění, 25 dní dovolené a mnoho dalšího.