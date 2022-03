Stovku nových pracovních míst ve městě jako je Ždírec vítá starosta Bohumír Nikl. „Je to pro nás obrovský přínos. Když firma investuje miliardy do rozvoje, je vidět, že má zájem se v našem regionu udržet. Pro nás to ale hlavně znamená, že se do města přistěhují za prací noví obyvatelé a počet lidí ve městě stoupne. To má samozřejmě vliv i na příjem daní od státu. Stoupne zájem o obchod a služby, “ vysvětlil.

Firmy na Vysočině v době covidu: Některé málem skončily, jiné nabírají nové lidi

Zajímavá práce za zajímavý plat láká například Lubomíra Zacha z Havlíčkova Brodu. „Jenže tady je problém s dojížděním. Hlavně na směny a sehnat bydlení je problém,“ poznamenal. Podle starosty Bohumíra Nikla chce Ždírec s ohledem na rostoucí počet obyvatel znásobit do budoucna bytovou výstavbu. „Máme studii na dva nové bytové domy,“ upřesnil. Nedávno ve Ždírci přibyl bytový dům s deseti byty Na Pikulce. Rozšiřuje se zde také obchodní síť.

Stora je ve Ždírci v současné době největší zaměstnavatel. Novým zaměstnancům kteří mají o práci ve firmě zájem, nabízí Stora různé výhody. Například nástupní bonus v desítkách tisíc. „V nově budovaném provozu potřebujeme nové zaměstnance. Ve výrobě i jako řidiče. Muže i ženy. Nabídneme řadu benefitů a výjimečnou firemní kulturu s důrazem na mezilidské vztahy,“ konstatoval jednatel Vícha.

Společnost Stora Enso

Finská společnost Stora zaměstnává asi třiadvacet tisíc lidí. Prodává ve více než padesáti zemích. Firmou vyráběné materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Její divize Produkty ze dřeva je největším výrobcem řezaného dřeva v Evropě.

Zdroj: Stora Enso Wood Products

Vrátil se i k tématu výroby CLT panelů a proč jde výroba ze Ždírce výhradně na export. „Ve Švédsku není problém postavit z panelů mrakodrap. Jeden už stojí ve městě Skelleftéa v severním Švédsku. Jmenuje se Sara Kulturhus a má dvacet pater, měří pětasedmdesát metrů. U nás ale zákon nedovoluje stavět ze dřeva budovy vyšší než dvě podlaží,“ vysvětlil.