První nákladní letadlo přiletělo v pondělí ráno na nové lince DHL Express na brněnské letiště. Dva měsíce po otevření moderní logistické haly pro DHL Express. Zajišťovat ji bude letadlo Boeing 737-400F společnosti CargoLogic Germany.

První nákladní letadlo přiletělo v pondělí ráno na nové lince DHL Express na brněnské letiště. | Foto: Daniel Eliáš

„V současné době je to samozřejmě skvělá zpráva. Jasně to potvrzuje naši dlouhodobou strategii udělat z brněnského letiště multifunkční komplex pro všechny druhy letecké dopravy. V době krize té komerční je to právě nákladní, která ji vhodně doplňuje," sdělil předseda představenstva Letiště Brno Milan Kratina.