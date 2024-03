Letošní mírná zima pomalu končí a české školy začnou již brzy plánovat lyžařské kurzy na příští zimu. Letos se však více než jindy diskutovalo, zda tradiční výcvik na sjezdovkách do škol patří, kolik rodin si jej může dovolit nebo zda má smysl při stále horší situaci se sněhem. Proto se značka Hamé a její Májka, dlouhodobí partneři české biatlonové reprezentace, podívaly na alternativu – běžkování. Závěr je překvapivý – běžkování na lyžácích podporují jak mladí, tak jejich rodiče. A to by měly vzít školy při plánování příští zimy v potaz.

Děti i rodiče by uvítali možnost běžkování v rámci školního lyžařského kurzu | Foto: se svolením Hamé

Klasický školní lyžák by měl žít dál - je totiž zdrojem historek, zábavy a vzpomínek na další desítky let. A především pomáhá budovat dobré vztahy mezi vrstevníky, což je téma v dnešní době odborníky také často zmiňované. Ostatně, proto film Sněženky a machři stále patří mezi nejoblíbenější české „bijáky“.

Ve spolupráci s Českým biatlonem se značka Hamé, výrobce paštik Májka, zeptala, zda na lyžařský výcvik patří běžky. Ptala se mladých lidí od 16 do 25 let, kteří mají na lyžařské výcviky čerstvé vzpomínky, a také rodičů, kteří své děti na výcviky posílají. Výsledek vás překvapí! 71 procent mladých lidí odpovědělo, že by běžkování jako součást lyžařského výcviku uvítali, a 47 procent by klidně jelo na školní výcvik, který je výhradně běžkařský. Naopak striktní NE řeklo jen 18,1 procenta. U rodičů je situace rovněž příznivá. Na výhradně běžkařský lyžák by jich své děti poslalo 71 procent. Z toho jednoznačně vyplývá, že by školy měly tuto alternativu zvážit. Děti i rodiče mají zájem!

Sběr dat byl realizován v únoru 2023 prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos na vzorku 500 respondentů ve věku 16-25 let a 500 rodičů s dětmi.

Hlavně aby nás učitel neprudil

Mladá generace pozitivně překvapila i v detailním pohledu na běžkování. Na otázku, co by je nejvíc bavilo, zastávky v restauracích, kioscích a horských chatách uvedlo jen necelých pět procent dotázaných. Hlavními důvody jsou zdravý sportovní výkon (27 procent), krásné výhledy do krajiny (26 procent) a legrace s partou (24 procent). Ale vážené školy, pozor! Jsou i věci, které by vašim „chovancům“ vadily. Na prvním místě uvedli situaci, kdy by je učitel neustále sekýroval a vyžadoval svižnější jízdu (shoduje se 42 procent dotázaných). S tím se pojí i příliš dlouhá túra (15 procent), případně špatné počasí (13 procent) anebo špatně namazané běžky (11 pocent).

Ostatně, všechny tyto faktory se při ukázce, jak běžková túra s ambiciozním učitelem nemá vypadat, podařilo geniálně spojit právě autorům Sněženek. Běžkování s partou spolužáků je prostě na prvním místě o pohodě, legraci a dobré náladě!

Názor mladé generace potvrzuje i učitel tělocviku David Špelda z Biskupského gymnázia v Hradci Králové, který má pořádání lyžařských výcviků pro studenty na starosti: „Běžky mezi zimní sporty patří a na lyžařských kurzech by neměly chybět. Studentům tak můžeme zprostředkovat jedinečné společné zážitky a hravá a zábavná forma přispívá jak ke stmelení kolektivu, tak i podpoře jednotlivců a objevení radosti z běžeckého lyžování. Často jsou obavy studentů z běžkování na kurzu předem zbytečné a pokud nemluvíme o běžkařské části výcviku jako o úmorných túrách s tlakem na tempo, tak je to příjemný a troufám si říct i zábavný čas strávený pohybem mimo ruch střediska a vymezený prostor lyžařského udržovaného areálu.“

Rodiče chtějí mít zdravé děti

A zásadní argument ve prospěch běžek na školním lyžáku pro rodiče? Je to zdravý sport na čerstvém vzduchu (42 procent). Na druhém místě rodiče uvedli, že běžkování je super zážitek v partě (16 procent). V potaz berou i nižší riziko úrazu než při sjezdovém lyžování (11 procent). Paradoxně až daleko vzadu se umístil argument, o kterém se dlouze diskutovalo v médiích – tedy fakt, že by běžky byly levnější než sjezdovky. To by byl hlavní důvod jen pro 5,1 procenta rodičů.

Školy, uvažujte o běžkách

Běžkařský výcvik jako alternativu ke klasickému sjezdovému lyžáku by tedy ocenili jak dospělí, tak mládež. Školám by zároveň taková varianta mohla výrazně zjednodušit život. „Výhradně běžkařský kurz by nám umožnil rozšíření výběru lokalit a vyhnutí se přeplněným a drahým střediskům, běžkování jako takové je obecně lépe finančně dostupný sport než sjezdové lyžování a celková organizace kurzu by se tím pravděpodobně usnadnila,“ vysvětluje David Špelda. Díky ochotě škol vystoupit ze sjezdařské rutiny by se tak běžkování mohlo vrátit „do kurzu“.

S běžkováním totiž máme obrovský prostor „přidat plyn“. Na závody v biatlonu se nás sice dívají statisíce, a popularita filmu Sněženky a machři (1982) ani po víc jak čtyřiceti letech neuvadá. Snímek podle průzkumu dobře zná nejen 94 procent rodičů, ale také 73 procent dotázaných ve věku 16-25 let. Jen 8,6 procenta Čechů ale podle průzkumu běžkuje pravidelně. Je tu nicméně dalších 62,6 procenta lidí, kteří říkají, že na běžkách už párkrát v životě stáli.

Máme tedy na čem stavět. To potvrzuje i Alena Fišerová ze značky Hamé: „Podporujeme biatlon nejen kvůli jeho velké popularitě mezi fanoušky všech věkových skupin, ale také proto, že je spojený s běžkováním a aktivním pohybem v přírodě. A to jsou témata důležitá zejména pro mladé lidi možná více než kdykoliv dříve.“