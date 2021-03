Před několika lety bohužel zakladatel Zahradnictví Erica zemřel. Protože se ale stejnému řemeslu vyučil i jeho syn Milan a jistou dobu zde oba pracovali společně, funguje toto rodinné zahradnictví úspěšně dál.

„Už v devadesátých letech začal táta podnikat. Miloval všechny rostliny a zajímal se o zahradní aranžmá. Založil si naše zahradnictví a zpočátku postavil své podnikání na vlastní výrobě a výsadbě kobercových záhonů a postupně rozšiřoval své aktivity podle poptávky zákazníků,“ vzpomíná syn zakladatele a současný majitel Zahradnictví Erica, Milan Svoboda.

Aktuálně se tato rodinná firma věnuje hlavně maloprodeji a pěstitelské činnosti. „Kdybych měl srovnat podnikání před těmi třiceti lety a nyní, tak dříve bylo méně telefonů a papírování a více klidu na práci,“ bilancuje s úsměvem Milan Svoboda.

Zájem zákazníků

Ještě za otcova života dovedl oba podnikatele zvyšující se zájem zákazníků o poskytované služby, práci i poradenství k investici velké části obratu do různých strojů a zařízení, která práci usnadnila. A vyplatilo se to. Díky růstu spokojené klientely pak postupně začali investovat také do areálu, kde například vybudovali bezbariérový přístup, parkovací plochy nebo dětský koutek.

A co pro Milana Svobodu pokračování jeho rodinného zahradnictví znamená? Má už i nějaké malé zahradníky a zahradnice, kterým jednou bude chtít předat žezlo? „Nejvíc mě na tom všem baví ta práce s rostlinami. To mám vážně moc rád. Otec mě nijak nenutil, abych šel na zahradníka, to bylo mé rozhodnutí a stejně tak to mám i teď ve vztahu k mým dětem. Nenásilně je povedu tak, aby chtěly pokračovat. Teď je klukovi 11 let a dceři 14, tak mají spíš jiné starosti. Jak říkám, mě taky táta nenutil, ale budu samozřejmě rád, když o to budou mít zájem,“ zamýšlí se Svoboda.

Největší zájem je podle zahradníka v posledních letech hlavně o rostliny určené na zahradu. „Zájem je o všechen sortiment, ale vedou určitě ovocné stromy a okrasné dřeviny. Pokud jde o uplynulou sezonu, tak je evidentní, že lidé chtějí mít své zahrady hezké v této nelehké době. No a kdybych měl přidat k dobru nějakou kuriozitu, která je vždy lákadlem v každém oboru, tak můžu říct, že dost často nám sem volají lidé hned v lednu a ptají se, kdy už budeme mít muškáty a jestli nevíme, kdy venku rozmrzne,“ směje se Svoboda.

Cíl pro rok 2021 je podle Milana Svobody jasný: „Přežit Covid-19. Vše ostatní už zvládneme. Drobní podnikatelé, kteří spadají do té nejvíce dotčené sféry, mají můj obdiv a respekt. Všem držím palce, aby se znovu postavili na nohy,“ uzavírá majitel rodinného zahradnictví s třicetiletou tradicí.