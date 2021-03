Číslo 602 textového editoru je odkazem na pořadové číslo základní organizace Svazarmu, na jejíž půdě byl textový editor původně vyvinut. Ve Svazu pro spolupráci s armádou Svazarmu fungovala vedlejší hospodářská činnost a díky ní se v komunistickém Československu začal líhnout softwarový projekt, který ve své době úspěšně soutěžil s konkurenčními produkty Microsoftu.

Richard Kaucký měl doma počítačovou literaturu, kterou mu vozil ze západních cest kamarád muzikant. A jednou mu přivezl britský počítač.

„Britové používali sedmibitový port na tisk a stačilo jim tisknout 128 znaků. Jenže my potřebovali osm bitů a dalších 128 znaků. Tak jsem dopájel a hardwarově přizpůsobil osmý bit, abychom mohli tisknout česky,“ vzpomíná Richard Kaucký.

Společnost Software602 poté také vyvinula první elektronickou poštu Mail602 v Československu pro Novell NetWare, která již v té době archivovala zásilky a přenášela data šifrovaně prostřednictvím modemových bran. Díky silnému šifrování také tímto systémem komunikovalo Česko po vstupu do NATO se svým stálým zastoupením v zahraničí. V roce 2007 se chytrým formulářům z dílny Software602 podařilo stát se technologickým základem vznikající sítě Czech POINT. A o dva roky později se pro změnu firma stala jedním z technologických dodavatelů Informačního systému datových schránek. To je ve stručnosti historie firmy Software602, která sídlí v pražské Krči.

O současnosti jsme se bavili s Martinem Vondroušem, který je ve společnosti už patnáct let, nyní na pozici experta pro zavádění nových technologií.

Martin VondroušZdroj: archiv Martina Vondrouše„Do šestsetdvojky jsem nastoupil jako jeden z článků řešení xml formulářů pro přenos dat bez potřeby přepisování. Bylo to v období zrodu myšlenky Richarda Kauckého, kdy, díky nejen této technologii, vznikly datové schránky v rekordním čase. Ta takzvaná obálka xml formuláře, kterou jsme řešili i například pro Českou správu sociálního zabezpečení, je vlastně přenos mezi dvěma datovými schránkami. Konkrétně se jedná o xml soubor, což je strukturovaná datová forma,“ vysvětluje Martin Vondrouš.

Počátek společnosti je představen na předchozích řádcích, ale jaká je současnost?

Digitalizujeme kanceláře. Jednoduše. Přívětivě. Dodáváme Paperless nástroje, které pomáhají s digitálními dokumenty. Také se hodně zabýváme elektronickým podepisováním, které zahrnuje nejen elektronický podpis, ale také časová razítka a ověření dokumentů.

Co na elektronickém podpisu vyvíjíte?

Matematická část elektronického podpisu je jasně popsaná, ale jde o to, jak to vše doručit lidem. Začnete se o elektronický podpis zajímat, pak studujete smlouvy, musíte vytvořit žádost, schválit, spárovat, potřebujete certifikát a pak se můžete podepsat. Naším cílem je dát zájemcům o užívání elektronických podpisů nástroj, který jim všechny kroky zjednoduší a ulehčí. A to není vše. S elektronickým podpisem se váže také časové razítko.

Můžete to vysvětlit?

Časové razítko je nezměnitelný časový údaj, který řekne, kdy byl dokument podepsán. V rámci našich služeb nemusí klient řešit, jak ta razítka získat, kolik kde stojí, s kým potřebuje sepsat další smlouvu a jak zdroj časových razítek zadat či připojit do podepisovací aplikace. To je právě jedno z těch ulehčení, které se snažíme přinášet. Při použití časového razítka s podpisem nelze takový dokument antidatovat, jak se občas děje v papírovém světě. Ověřitelnost elektronicky podepsaného dokumentu s časovým razítkem je daleko vyšší než ruční podpis na papíru.

Software602 digitalizuje kanceláře firem i úřadů…

Elektronicky podepsané smlouvy se musí skladovat a mají nějakou platnost či spíše ověřitelnost. V čase je třeba se o ně starat a od toho tady jsme. Dokumenty uložíme tak, že bude elektronický podpis i po delší době ověřitelný. Pro ilustraci to řeknu na příkladu. Když se podepíšete tužkou na papír, tak vtlačíte inkoust do papíru a vlastně tak podpis svážete s dokumentem. Písmoznalec pak zkoumá, zda je pravý. Pokud bychom takový dokument ponechali bez odpovídající péče, podpis po čase „vybledne“ a ztratí schopnost ověření. Podobné je to ale i v elektronickém světě. Aby nevznikla možnost k vytvoření kolizního dokumentu se stejným podpisem, tak má certifikát nastavenou nějakou platnost, po kterou lze bezpečně tvrdit, že je platný a ověřitelný. O ten dokument je třeba se starat, což je náš úkol. Nedovolit, aby ztratil svoji platnost a ověřitelnost.

Vy se prezentujete tím, že zajišťujete firmám bezpapírovou kancelář. Šetříte tím životní prostředí a firmám náklady na zaměstnance, kterých nemusí být tolik…

…vzpomněl jsem si na památnou větu herečky Stelly Zázvorkové z Pelíšků: „A skláři nebudou mít co žrát…“

Přesně tenhle výrok jsem si tady napsal, že vám ho řeknu, ale byl jste rychlejší.

Ano, je to skoro tak. Nemusíte pak lidi zaměstnávat na jisté činnosti. Můžete je využít lépe a ne na stereotypní práce, které většinou sami považují za nutné zlo. Nemusí tomu tak být. Naopak získají čas na klíčové činnosti podnikání. Bezpapírová kancelář má smysl pro každého, kdo pracuje s větším objemem dokumentů. Prokazatelně třeba snižuje chybovost při přepisování dat a časem si většina zákazníků už nedovede představit, že by se vrátili k papíru.