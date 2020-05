ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

O tom, jak svým podnikatelům podá Mladá Boleslav pomocnou ruku, se teprve rozhodne. „Město bude nějakou formu pomoci podnikatelům a drobným živnostníkům zvažovat a tématem se zabývat, vše ale bude na rozhodnutí rady a zastupitelstva,“ uvedla mluvčí boleslavského magistrátu Šárka Charouskové. První zastupitelstvo po koronavirové se tady odehraje 29. května.

V Kosmonosech zřejmě přistoupí k individuálnímu řeší. „Zatím jsme to nediskutovali. Bavili jsme se pouze o jedné provozovně, kde došlo k odpuštění nájmu,“ popsal místostarosta Petr Boubín. Na svém území ale město prý nemá mnoho podnikatelů, kterým by pronajímalo nějaký objekt. Všechny případné žádosti zde tedy budou pravděpodobně rozhodovat jednotlivě.

Rozhodování o každém případu zvlášť upřednostnili i v Bakově nad Jizerou. Zde už návrhy opatření prošly městskou radou. „Obeslali jsme podnikatele a všechny subjekty v nájmech s tím, že mohou požádat o odpuštění nájmu za dobu, kdy měli zavřeno,“ potvrdil starosta Radim Šimáně. Sešly se zde už tři žádosti. Některé dokonce přišly ještě dříve, než se město na pomoci usneslo.

Bělá pod Bezdězem v tomto ohledu čeká podle starosty Jaroslava Vernera na rozhodnutí vlády a na její jasné pokyny. Podnikatelům, kteří mají pronajatý majetek, ale prý vypomohou.

Komplexní řešení

Naopak Mnichovo Hradiště přišlo s komplexním řešením. Dobře zde zafungoval program Hradiště sobě. Jedná se o mapu, do které se podnikatelé přidávají pomocí formuláře a město je pak propaguje na svém webu i na oficiálním Facebooku. Není to ale jediná podpora pro podnikatele. „Zrušili jsme platbu za předzahrádky pro hospody a dále jsme odpustili poplatky za pobyt pro hotely. To jsou tři základní opatření směrem ke službám,“ sdělil starosta Ondřej Lochman. Podnikatelé, kteří mají pronajaty městské prostory, pak mohou žádat o snížení nájmu, což se už v několika případech stalo.

V Dobrovici pak odpustili během nouzového stavu nájem každém kdo nemohl podnikat. Dále je zde snížený poplatek za předzahrádky o třetinu. „To je jednorázový poplatek. Myslíme, že tím, by se jim situace měla zlepšit,“ řekl starosta Tomáš Sedláček.