Předsedou představenstva a generálním ředitelem akciové společnosti AgroZZN Rakovník, která podporuje soutěž Mladý zemědělec, je Jan Bretšnajdr.

Ředitel společnosti AgroZZN Jan Bretšnajdr | Foto: archiv AgroZZN

Co je hlavním nosným programem vaší společnosti?

Pomáháme zemědělcům co nejlépe zobchodovat jejich úrodu. Naší hlavní činností je tak obchod s rostlinnými komoditami, který zahrnuje posklizňovou úpravu, jako je čištění, případně sušení a skladování, a samozřejmě následný prodej.

Zdroj: DENÍKO jaké komodity jde?

Jde zejména o potravinářské pšenice a sladovnické ječmeny a další obiloviny určené pro výrobu krmných směsí.

Vy také distribuujete průmyslová hnojiva, že?

Řadíme se mezi významné distributory průmyslových hnojiv, přípravků na ochranu rostlin, dále zajišťujeme poradenství v oblasti agrotechnických postupů, výběr vhodných odrůd a kvalitního certifikovaného osiva.

Kde všude působí společnost AgroZZN?

Máme šest tzv. divizí ve Středočeském a Ústeckém kraji. Divize Rakovnicka prezentují zejména silové a hangárové sklady se skladovou kapacitou 59 tisíc tun v Rakovníku a dále ve střediscích Kamenné Žehrovice a Nové Strašecí. Nákupní sklad divize Podbořany spolu se středisky v Žaboklikách a Černovicích u Chomutova disponují skladovou kapacitou 76 tisíc tun rostlinných produktů. Divize Louny s nákupními sklady v Dobroměřicích a ve Vrbně nad Lesy má celkovou skladovou kapacitu 54 tisíc tun, divize ve Slaném s nákupními středisky na Velké Bučině, na Kuchaři a na Buštěhradě disponuje kapacitou 55 tisíc tun rostlinných komodit. V litoměřickém regionu máme dvě divize, Bohušovice nad Ohří spolu s nákupními sklady v Lovosicích a Straškově představují skladovací kapacitu 72 tisíc tun a divize ve středisku Polepy s nákupním skladem v České Kamenici umožňuje uskladnit 49 tisíc tun rostlinných komodit.

Mladý zemědělec: posledními finalisty jsou Miroslav Tolar a Diana Fejfarová

Jak se stavíte k omezování pesticidů? Rakovnicko je známé chmelem, tak jak to je právě v tomto případě?

Každý správný zemědělec usiluje o co nejkvalitnější a největší výnos. Nesmíte si nechat úrodu zničit škůdci, a zároveň musíte dodržovat všechny limity pro používání přípravků na ochranu rostlin. Zrovna u pesticidů patříme mezi země s jejich nejnižší spotřebou v Evropě. Proto se zvedla taková vlna odporu proti návrhu EU snížit plošně jejich spotřebu na polovinu. Pokud bychom všichni snížili plošně o polovinu, tak vůči zemím, kde nyní používají dvakrát třikrát více pesticidů než v Česku, bychom byli naprosto nekonkurenceschopní. V případě chmele je situace ještě horší. V současné době je tlak EU na úplné omezení některých účinných látek bez náhrady. To nám omezuje možnosti pěstování chmele a jeho sklizeň v odpovídajícím množství a kvalitě.

Kolik máte zaměstnanců a „tlačí vás někde bota“?

Celkem zaměstnáváme přibližně 160 lidí. Sehnat lidi do provozu je velmi složité. Přitom v rámci sektoru nabízíme konkurenceschopné mzdy. Dáváme prostor pro kariérní růst a investujeme do moderních technologií.

Budoucnost je vždy spojená s mladou generací, zemědělství nevyjímaje. Cítíte zájem mladých o tento obor?

Mezi mladými panuje mnoho předsudků ohledně zemědělství. Proto podporujeme soutěž Mladý zemědělec. Rádi studentům i absolventům ukazujeme naše provozy jako moderní a atraktivní pracovní prostředí, úzce spolupracujeme s odbornými středními školami v regionu. Studentům umožňujeme odborné praxe či letní brigády a následně nabízíme i možnost pracovního uplatnění.

V Opavě měla soutěž Mladý zemědělec rekordní účast, zvítězil Jiří Klapetek

Hodně se diskutuje o variantě sloučení dvou rakovnických středních škol – zemědělky a ekonomky. Co si o tomto záměru myslíte? Vidíte to jako pozitivní či negativní myšlenku pro zemědělství?

To je především otázka na zřizovatele škol. Pro nás je důležité, aby byl zachován obor a aby na pracovní trh přicházeli kvalitní absolventi se zájmem o práci v zemědělství. Obáváme se, že sloučením se zemědělská větev upozadí, a tím nám všem zemědělcům v regionu může nastat ještě větší nouze o absolventy zemědělských oborů. V současné době například hledáme zejména odborné pozice jako silomistr, elektrikář, údržbář a u dceřiných společností pozice jako agronom, zootechnik nebo traktorista. Nabízíme jim práci v perspektivním oboru ve stabilní a silné společnosti.

Co vám dělá kolem zemědělství starosti? Počasí se prý zemědělcům nikdy nezavděčí…

Vtipy o počasí a zemědělcích asi známe všichni, a pravdou je, že jsme odvětví, které je závislé na počasí. To je jeden z faktorů, který nedokážeme ovlivnit. Tématem je pro nás i klimatická změna. Osobně se mě dotýká, když někteří politici udělali ze zemědělců téměř nepřátele planety. Přitom kdo jiný hospodaří po staletí na půdě a každodenně usiluje o to, aby mohl dobře sklidit, příští rok znovu zasít a někdy v budoucnu předat půdu další generaci? Půdu chráníme po staletí i bez Green Dealu a klimatickou změnu vnímáme velmi silně. A nejen změnu, řešíme i problém regionálního mikroklimatu.

Vítězný semifinalista Michal Slavík má skvělou praxi doma na farmě

Co to znamená?

V našem případě to znamená sucho a vysoké letní teploty. Dopady nejsou pouze u polních plodin, ale významně je pozorujeme také u chmele. Abychom udrželi naše „zelené zlato“, musíme budovat závlahové systémy, které jsou však finančně velmi náročné. Vysoké teploty mají negativní dopad na obsah pivovarsky cenných hořkých látek a samozřejmě i na objem produkce jako takové.