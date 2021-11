Pozici obhájily podniky Na Kopci, Divinis a Eska. Nově ocenění získaly restaurace The Eatery a také Dejvická 34 by Tomáš Černý.

Tým restaurace Field oslavuje již pátou obhajobu Michelinské hvězdy, což podle šéfkuchaře Radka Kašpárka potvrzuje, že udrželi kvalitu a obstáli v období, které je těžké pro všechny restaurace.

„Rád bych poděkoval svému parťákovi, spolumajiteli a restaurant managerovi Mírovi Noskovi za podporu, protože ten minulý rok byl asi nejtěžší od otevření Fieldu. Měli jsme půl roku zavřeno a povedlo se nám udržet náš skvělý tým, na to jsem pyšný. Z obhajoby mám obrovskou radost, děkuji všem svým kolegům, ta hvězda je pro vás všechny!“ vyjádřil se šéfkuchař známý také jako porotce ze soutěže Masterchef Česko.

Radost neskrýval ani Oldřich Sahajdák, šéfkuchař restaurace La Degustation Boheme Bourgeoise. I podle něj patří dík jak světoznámému průvodci, tak zaměstnancům, kteří odvádějí skvělou práci. „Už podeváté otevíráme oslavnou champagne a připíjíme na další hvězdný, i když náročný rok. Děkujeme, že jste v tom s námi. Jedeme dál!“ napsala k restaurace na Instagramu k fotce celého týmu vyhlášeného podniku.

„Praha nabízí pro každého něco a stále pestřejší výběr restaurací rozšiřuje její dynamickou kulinářskou scénu. Mnohé z těchto restaurací se nachází mimo centrum města: novodobé podniky, které odrážejí moderního ducha Prahy a zároveň respektují kulinářské tradice země,“ uvedl mezinárodní ředitel průvodců Gwendal Poullennec.

I ocenění Bib Gourmand má velkou prestiž, proto obhajoba tohoto doporučení k návštěvě včera potěšila Zdeňka Pohlreicha a jeho podnik Divinis, tým restaurace Na Kopci i karlínského podniku Eska. Ještě větší oslavy pak zavládly v nově oceňovaných restauracích.

Poprvé v prestižním průvodci

„Je to tam! Za rok 2021 jsme od průvodce Michelin získali ocenění Bib Gourmand. Moc děkujeme vám všem, kteří k nám ty roky chodíte a podporujete nás. Za Bib Gourmand jsme rádi, ale největší ocenění pro nás stejně je, když k nám přijdete, chutná vám a vracíte se k nám,“ děkoval za ocenění tým restaurace The Eatery, která je v průvodci Michelin poprvé, stejně jako podnik Dejvická 34 by Tomáš Černý.

„Neskutečné, že se nám podařilo po tak krátké době dostat se do tohoto prestižního průvodce! Moc jsem si přál, aby se nám dařilo a tohle je ocenění za celoroční práci, o kterém se mi ani nesnilo. Já svou prací žiju a dělám ji, jak nejlíp umím. Ale sám by to člověk nezvládl, takže velký dík celému našemu neuvěřitelnému týmu a všem, co nám pomáhají a stojí za námi v této nelehké době,“ uvedl k ocenění šéfkuchař a spolumajitel restaurace Tomáš Černý.

Poprvé Praha získala michelinskou hvězdu v roce 2008, kdy se jí mohla pyšnit restaurace Allegro v hotelu Four Seasons a její šéfkuchař Andrea Accordi. Ten obdržel hvězdu pro Allegro třikrát. Podnik Allegro mezitím zanikl.



V roce 2009 hvězdu dostala také restaurace Maze v hotelu Hilton slavného britského kuchaře Gordona Ramsaye, která však zanikla ještě předtím, než bylo ocenění oznámeno.



Alcron hvězdu držel od roku 2012, než o ni v roce 2018 přišel. Celkem tak hvězdu doposud získalo pět pražských restaurací.



Jedna hvězda Michelin označuje velice dobrou restauraci ve své kategorii, dvě hvězdy výtečnou kuchyni, která stojí za návštěvu, a tři hvězdy výjimečnou kuchyni, která stojí za zvláštní cestu. Pražské restaurace dosud nikdy v rámci jednoho hodnocení nezískaly více než jednu hvězdu.