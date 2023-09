Mnozí živnostníci, kterým se v minulých letech v podnikání příliš nedařilo, neměli dost peněz na zaplacení odvodů na sociální pojištění. Někteří už v začátcích svého soukromého „byznysu“ v 90. letech. Od té doby jim ale dlužná částka vzhledem k penále výrazně vzrostla. Nyní mají až do konce listopadu výjimečnou šanci se těchto dluhů na penále a placení odměny pro exekutory zbavit. Umožňuje jim to další kolo „odpouštěcí“ akce Milostivé léto.

Podle ministerstva práce a sociálních věcí by se letošní šance na oddlužení mohla týkat celkem 715 tisíc fyzických osob a 262 tisíc právnických osob, od nichž se už dluhy vymáhají. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Šanci smazat si dluh na sociálním pojištění dostanou ti živnostníci, kteří zaplatí dluh v plné výši. Ti si mohou zažádat o odpuštění souvisejících dluhů vzniklých na penále a exekučních nákladech. Přihlásit se k Milostivému létu lze prostřednictvím ePortálu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), na němž lze také zjistit, kolik peněz kdo na sociálním pojištění dluží.

Je to v jejich vlastním zájmu také proto, že stát chce vůči nim v příštích letech po připravované důchodové reformě přitvrdit a výrazně jim zvýšit předpis měsíčních záloh na pojistné.

Dluhy za půl miliardy

Od července, kdy Milostivé léto začalo, až do 22. srpna zaznamenala ČSSZ 4967 žádostí o prominutí příslušenství dluhu od plátců pojistného. „Pokud bude dlužné pojistné podle těchto oznámení skutečně uhrazeno, lze prozatím očekávat úhradu dlužného pojistného ve výši 480,6 milionu korun,“ řekla mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová. Pokud žadatelé tyto peníze skutečně zaplatí, úřady jim odpustí penále v souhrnné výši 562,2 milionu korun. Úředníci ovšem na základě dosavadních zkušeností očekávají, že celková odpuštěná částka bude nižší.

Podle ministerstva práce a sociálních věcí by se přitom šance na oddlužení mohla týkat celkem 715 tisíc fyzických osob a 262 tisíc právnických osob, od nichž se už dluhy vymáhají. Celkové prominuté penále by v případě, že by všichni své dluhy zaplatili, mohlo dokonce dosáhnout částky 17,5 miliardy korun.

Mezi lidmi, kteří mohou Milostivé léto využít, je přitom řada dlužníků, kteří by měli zaplatit jen velmi nízkou částku. „Klíčové z pohledu ČSSZ je především to, aby lidé vyřešili svůj dluh na sociálním pojištění,“ zdůraznil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Tato příležitost je totiž podle úředníků jedinečná a nebude se opakovat.

Vyšší odvody

Skončit letošní rok ve vztahu k ČSSZ s čistým štítem se OSVČ vyplatí také proto, že na jejich peněženky bude stát do budoucna zřejmě klást vyšší nároky. Ministerstvo práce a sociálních věcí jim totiž v rámci své penzijní reformy hodlá zvýšit povinný vyměřovací základ z dosavadních 25 procent průměrné mzdy na 40 procent. V letošním roce by to tak znamenalo zvýšení měsíčního odvodu z 2944 korun na 4710 korun.

Nová pravidla by měla podle záměru jejich tvůrců platit od ledna příštího roku. Zvyšování plateb by mělo být postupné, naplno by měly naběhnout do tří let. Úředníci slibují, že OSVČ potom na oplátku budou dostávat vyšší důchody. Podle některých kritiků ale toto zvýšení důchodu bude příliš nízké, zvlášť v případě živnostníků, jimž do důchodu zbývá už jen málo let.

Organizace hájící zájmy OSVČ proto se změnou pravidel nesouhlasí. „Navrhované změny naruší křehkou rovnováhu mezi odvodovou stránkou věci na jedné straně a břemenem spojeným s podnikáním na straně druhé,“ uvedla ve svém stanovisku Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP).

Připomněla, že si živnostníci na penězích „nesedí“ ani je nevyvádějí do zahraničí jako mnohé velké podniky. Kromě toho na rozdíl od zaměstnanců nemají žádné benefity jako stravenky anebo různé dny volna. „Na živnostníky tak rozhodně nikdo nedoplácí,“ tvrdí AMSP.