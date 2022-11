Pivovar Volt navíc zopakoval své prvenství v sekci minipivovarů z loňského roku. „Letos jsem se bál, že se nedostaneme ani do první trojky. Konkurence u nás je obrovská. O to více si toho ceníme. A že to bude korunovat i moje vítězství coby Sládka roku, tak to bylo ještě míň pravděpodobné a opravdu jsem to nečekal,“ řekl na vyhlašování, které se letos konalo v pivovaru Černá Hora, Martin Palouš.