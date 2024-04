Jihomoravské semifinále soutěže Mladý zemědělec pro žáky a žákyně ze sedmých a osmých ročníků základních škol hostilo nevelké městečko Klobouky u Brna. Ve zdejší Městské střední odborné škole, která vychovává také budoucí zemědělské odborníky, se sešlo celkem 32 soutěžících z 11 škol. Vítězné vavříny si nakonec odnesla dívka ze základní školy v sousedních Těšanech.

Soutěž Mladý zemědělec - Klobouky u Brna. | Video: Deník/Jiří Štraub

Jako jinde se soutěžilo v teoretických i praktických disciplínách. V úvodní teoretické části měli pořadatelé pro soutěžící připravený test s dvaceti otázkami týkajícími se zemědělství. Ti nejrychlejší školáci dokázali test vyplnit už za šest minut, ale většina si s ním poradila v čase okolo 10 minut. Právě tento čas se pak ukázal být klíčový. V případě rovnosti bodů totiž rozhodoval o pořadí, a to i na těch nejvyšších místech.

„Otázky nebyly tak těžké,“ nechali se po odevzdání testů slyšet někteří žáci. Ale, jak se ukázalo, nikdo v Kloboukách nezískal plný počet bodů. A některé otázky mozkové závity soutěžících opravdu potrápily. Zdroj: Deník

Mnohem zábavnější byla praktická část soutěže. Ve dvoře kloboucké školy bylo připraveno celkem pět stanovišť. Na čtyřech z nich si soutěžící ověřovali své znalosti v praxi a páté bylo testem jejich šikovnosti. Slalom s kolečkem plným dřevěných prkýnek vypadal na první pohled jako zábava, ale pro valnou část účastníků byl největší překážkou. Okomentovala to i zástupkyně ředitele Městské střední odborné školy Eva Šerháková: „Podle výsledků bylo právě toto stanoviště pro soutěžící nejobtížnější. Naopak nejsnadnější pro ně bylo poznávání hospodářských zvířat.“

Mnozí soutěžící se potrápili ale také na stanovištích, kde měli poznávat plodiny. Tam na ně čekala malá lest v podobě bílých semen slunečnice. Nesnadné bylo rovněž určení hmotnosti nejrůznějších plodin jejich potěžkáním. I když byly u každé plodiny tři možnosti hmotnosti, mnozí se odhadem doslova trápili.

Škola rodinného typu

Po skončení soutěží si mohli žáci prohlédnout areál školy v Kloboukách. Ta byla v minulosti zemědělskou školou i se školním statkem a v 90. letech minulého století jí hrozilo zrušení. Nakonec školu vzalo pod svá křídla město a funguje dále.

„Jsme škola rodinného typu, protože máme v současné době 240 žáků. A zemědělství stálo u zrodu této školy, když jsme v roce 2021 slavili 100 let od vzniku zdejší zemědělské školy,“ vysvětluje Eva Šerháková. Dnes se ve škole vyučují čtyři maturitní obory a jeden z nich je Agropodnikání. Studují zde přitom nejen mladí zájemci z okolí, ale také z okolních krajů, a škola má pro ně i internát.

Pro Klobouky bylo semifinále soutěže Mladý zemědělec opravdovou událostí. Škola akcí doslova žila a po skončení soutěžního klání připravila pro účastníky příjemné překvapení v podobě projížďky koňským spřežením. Při vyhlašování výsledků právě toto mnozí přítomní označili za největší zážitek.

Kloubouky - město studentů

Poté, co porota rozhodla o pořadí soutěžících, odebrali se všichni účastníci i hosté do nedaleké sokolovny, kde proběhlo vyhlášení výsledků. Nechyběl zde ani starosta Klobouk Pavel Volek. Ten předal ceny a pochlubil se tím, že jsou městem s nejvyšším počtem studentů na počet obyvatel: „Máme přibližně 2600 obyvatel a ve městě je 800 žáků a studentů.“

Je to dáno tím, že v Kloboukách je vedle školy, kde se soutěžilo, také gymnázium, a město tak z přibližně 50milionového rozpočtu dává na školy celých 10 milionů.

Dvě dívky míří do finále

A studovat zde možná bude i vítězka tohoto semifinále. Stala se jí Natálie Mandelíková ze Základní a mateřské školy v Těšanech. Ta na dotaz, kam zamíří po základní škole, uvedla, že právě na „zemědělku“. Těšany jsou přitom od Klobouk jen několik kilometrů.

Na druhém místě se umístila Sára Procházková ze Základní školy Kobylí na Břeclavsku. Třetí pak byl první z chlapců Dan Bárta ze Základní a mateřské školy Brno na Jihomoravském náměstí. Rozestup mezi prvními třemi oceněnými byl přitom opravdu minimální. A všichni prokázali značné znalosti.

S malým odstupem pak byla na čtvrtém místě Ellen Zourková ze Základní školy Bučovice. Pátý skončil Tomáš Kala ze Základní školy Velké Němčice na Břeclavsku.

Do celostátního finále, které bude hostit Mendelova univerzita v Brně, postupují z Klobouk dvě dívky – Natálie Mandelíková a Sára Procházková. Finalisté si vyzkoušejí některé z činností z oblasti zemědělství a vše natočí telefonem. Jejich medailonky pak porota vyhodnotí a rozhodne o celkovém vítězi.

Soutěž Mladý zemědělec má podpořit zájem o zemědělské obory. Přihlásilo se do ní 120 základních škol a do semifinálového kola postoupili vždy tři nejlepší ze školních kol. Na jihu Moravy se uskuteční ještě další semifinále, a to 11. dubna ve Střední odborné škole Znojmo.

Průběh soutěže lze sledovat na www.soutezmladyzemedelec.cz. a v tématu na www.denik.cz.

