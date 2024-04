Při dopoledním startu dalšího semifinálového kola Mladý zemědělec to v Lanškrouně v Pardubickém kraji vypadalo na celodenní déšť a zamračený den. Nakonec ale bylo vše jinak. Jakmile skončily písemné testy v učebně a žáci se vydali ven absolvovat praktickou část soutěže, nebe se vyjasnilo a záhy začalo svítit sluníčko. Na tvářích všech sedmáků a osmáků tak byla vidět spokojenost a pohoda. I když soutěžní nervozita byla znát.

Soutěž Mladý zemědělec v Lanškrouně. | Video: Deník/Jiří Štraub

V Lanškrouně se sešlo jedenadvacet dívek a chlapců z osmi základních škol v regionu, které nejprve čekal písemný test s dvaceti otázkami ze zemědělství. Zdroj: Deník Po jeho konci vznikla živá debata o všech možných odpovědích a bylo vidět, že mladé diskuse zaujala. To samé ale lze říci o praktické části, která byla velice pestrá. Úvodní testy znamenaly, že v sedmém finále se zrodil časový rekord.

František Cabalka odevzdal text nejrychleji, a to za minutu a dvacet vteřin. Tenhle mladík ze Základní školy v Brandýse nad Orlicí nakonec v semifinálovém klání, které se uskutečnilo ve Střední škole zemědělské veterinární v Lanškrouně, zvítězil.

Jako vítěz si vybojoval účast ve finále této soutěže, které se uskuteční 12. června Brně. Spolu s ním se brněnského finále zúčastní i druhý v pořadí Tomáš Skalický ze ZŠ Dobrouč.

Tobiáš Nečas vyhrál semifinále v Chrudimi, test zvládl na plný počet bodů

„Chlapce a děvčata čekala spousta různorodých úkolů. Museli proběhnout slalomovou dráhu a přitom kutálet pneumatiku, holínkou místo hokejky postrkovali míček a kolem branek poskakovali s hlavou koníka na tyči – což je oblíbený sport hoobbyhorsing. S instruktorem jezdili traktorem, poznávali zemědělské plodiny, stroje i pomůcky pro hospodářská zvířata. Čekaly je soutěžní otázky z anatomie zvířat i odhad hmotnosti náhodně vybraného králíka. Ze všech zúčastněných byla cítit soutěživost, velký zájem, což nás těší,“ uvedla Miluše Klížová, vedoucí učitelka praxe v lanškrounské škole.

SEMIFINÁLE LANŠKROUN František Cabalka (ZŠ a MŠ Brandýs) Tomáš Skalický (ZŠ Dolní Dobrouč) Štěpán Málek (ZŠ Králíky) Anna Opršálová (ZŠ Brněnec, okres Svitavy) Jiří Glac (ZŠ a MŠ Brandýs)

Soutež, zpěv, králíci i tanec se psem

Soutěžní klání v samotném závěru, ještě před vyhlášením výsledků, zpestřila dvě vystoupení. Žákyně Ela a Klára zazpívaly píseň skupiny Abba Mamma Mia a Isabela Drápalová předvedla tanec se svým pejskem Timothym.

Navíc přítomní mohli před vstupem do školy obdivovat umění malých králíků, kteří přeskakovali překážky.

Ocenění nejlepším předávali mimo jiných ředitel školy David Hruška, starosta Lanškrouna Radim Vetchý i radní Pardubického kraje pro zemědělství a životní prostředí Miroslav Krčil. Ten podotkl, že každá aktivita vedoucí k propagaci a popularizaci českého zemědělství je správná a potřebná.

V Opavě měla soutěž Mladý zemědělec rekordní účast, zvítězil Jiří Klapetek

Ředitel pořádající lanškrounské školy David Hruška byl spokojen.

„Bylo to příjemné, přínosné, pozitivní a zajímavé, takže jsem spokojený. Pokud se takový projekt rozvine po celé republice, jako se tomu v případu soutěže pořádané Deníkem děje, může to přinést zájem o zemědělství u žáků základních škol, což je velice pozitivní,“ podotkl ředitel školy, která byla založena v roce 1945. „Od té doby se tady vyučuje hospodářství a zemědělství, my jsme k tomu přidali i veterinářství. Je skvělé, že tu máme školní statek, pro výuku tak mají žáci ideální podmínky. V současné době máme 332 žáků ve dvou oborech Agropodnikání a Veterinářství. Kapacita školy je tak naplněna, což je fajn.“

V Kloboukách u Brna byla pro soutěžící zážitkem projížďka koňským spřežením

Cílem soutěže, za jejíž organizací stojí regionální Deníky, je podpořit zájem chlapců a dívek o zemědělské obory. Na začátku soutěže Mladý zemědělec bylo 120 přihlášených základních škol a prvního kola se účastnilo téměř devět tisíc žáků. Do semifinále postoupili tři nejlepší z každé školy.

Před Lanškrounem se semifinále uskutečnila v Čáslavi, Hradci Králové, Plasích, Klouboukách u Brna, Opavě a Chrudimi. Na programu jsou ještě soutěže ve Znojmě a v Hořicích v Podkrkonoší. Vyvrcholení soutěže bude v červnu v Brně.

Průběh soutěže lze sledovat na webu www.soutezmladyzemedelec.cz. Redakce denik.cz informuje o soutěži na regionálních webech a sociálních sítích.

